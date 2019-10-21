胡錫進：香港動盪成為反面教材　強化內地保持政治穩定的集體意願

香港反修例引發的衝突持續，內地官媒《環球時報》總編輯胡錫進今天（21日）在微博發文指出，香港的持續動盪有一個意外效果，它成為一部非常全面、清楚、有說服力的政治反面教材，強化中國社會的5個重要認知。

胡錫進認為，香港持續動蕩成為內地的政治反面教材。（資料圖片）

胡錫進指出的5個重要認知分別是，第一，香港動亂有損全社會的利益，它根本無助於解決一些人希望解決的問題，而只會讓經濟及法治環境惡化，給社會造成嚴重內傷。

第二，對於美國和西方的政治及輿論力量，胡錫進稱，他們的確對華沒安好心，信不得。「他們對香港示威的支持很大程度上就是耍香港，要把香港搞成對付中國的棋子。他們介入中國其他問題同樣也不會帶着善意，而只會從他們的利益出發設計策略。」

由民陣發起的10.20九龍大遊行，示威者於街頭進行縱火、刑毀等，油尖旺一帶多間中資商店、港鐵及交通燈等受到波及。（鄧詠中攝）

第三，胡錫進認為，香港的資本主義制度比內地人原本想象的要糟糕得多。民生嚴重的缺陷，也讓香港比之內地的優越變得蕩然無存。第四，談及香港的遊行示威，胡錫進直指它作為一種權利，潛含了很容易失控的破壞力。第五，胡錫進表示，民生建設很重要，怎麼強調都不過分。

針對以上認知，胡錫進指出，這些都不啻為促進中國社會治理的正資源。換言之，他相信香港暴力示威大大推動中國內地社會凝聚力的增加，強化內地社會保持政治穩定的集體意願，而不是對內地社會構成緊迫的威脅，香港的事情應該讓中國變得更加自信。

他還進一步指出，「上述認知的自然形成，可以幫着我們省去為了建立它們而要專門付出的努力，對中國內地社會在進一步擴大開放的同時保持政治定力，從長遠看有有利、促進的一面。」

（微博）