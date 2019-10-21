【加拿大大選】杜魯多政府危在旦夕　中加關係有轉機？

加拿大10月21日舉行國會選舉。當地最新民調結果顯示，執政自由黨與保守黨支持度分別為31.5%及31.6%。曾帶領自由黨大勝保守黨的總理杜魯多，過去數年治績平平但負面新聞一單接一單，已不復4年前的聲勢，籌組少數派政府執政幾成定局。 加國大選以國內議題和總理醜聞最受矚目，中加關係僅屬背景議題之一，然而中國始終是加方的主要貿易夥伴，各界都關注假如政府重組，北京和渥太華有沒有可能握手言和。

被北京視為「背信棄義」

就在幾個月之前，中國駐加大使盧沙野調任駐法國大使，由正處級升為副部級，無疑代表北京認其任內表現。在其任期最後一年，加拿大應美國要求，以違反伊朗禁運令為由，拘捕華為副董事長孟晚舟，此舉被中方視為「擄人勒索」和「為虎作倀」，兩國關係遂急轉直下。

圖為杜魯多10月18日在安大略省上沃恩出席競選活動。（Reuters）

對北京而言，加拿大作為西方陣營一員，最大「錯誤」不是替美國辦事，而是踩過了「道義」紅線。國與國之間有或明或暗的競爭，替國家辦事落網受罰，兩國都有互動默契，孟晚舟作為民企高層，在北京眼中是「非作戰人員」，而加方正正讓戰火波及「無辜」，為美國增加「不正常」的籌碼

相比之下，去年10月，就在孟晚舟案前兩個月，比利時同樣應華府要求，以竊取美國多家航空與航太企業機密為由，誘捕並引渡中國國安人員至美國。對此中方只批評美國的指控純屬捏造，並未遷怒於比利時。

捲入「毒丸條款」和華為禁令

北京判斷加方摧毀兩國互信，必須凍結各層面關係；杜魯多政府則堅持事件單純是司法案件，拒絕釋放孟晚舟。

實則以孟晚舟案為爆發點，加方在國策上亦惹來北京疑心，首先是去年在對美國和墨西哥的貿易談判中，同意加入「毒丸條款」，訂明如有協議國與「非市場經濟體」達成自貿協議，其餘成員可與該國中止自貿安排。這條款矛頭直指中國，旨在形成排除北京的自貿區域。

華為10月15日參展瑞士蘇黎世通訊展，展出5G技術。（Getty Images）

其次，加拿大亦很有可能響應美國號召，宣稱基於國安考量，將會在5G網絡建設剔除華為。盧沙野年初即就此警告加拿大，渥太華的華為禁令將會招致「後果」，並呼籲加方作出「明智的選擇」。

自動投身中美交鋒「火線」

種種不愉快事件疊加交錯，北京決定不再「一事歸一事」，在經濟面一度推出「限加令」，一步步禁止加國的豬肉、大豆和芥花籽油進口中國，重挫加國對外經貿；在司法面則高調處理多宗涉加籍人士案件，先後拘留加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig），以及商人斯帕弗（Michael Spavor）。

一般而言，政府換屆或改組會帶來新氣象，新人事較少政治負擔，可以有較大調整動作。可是按中加關係現狀，孟晚舟的引渡官司曠日持久，或去或留不知會拖多久，新政府亦沒可能在這階段介入司法程序，故此一時三刻都拔不掉這根刺，難以跟中國講和。

更為要者，加拿大自動投身中美交鋒「火線」，突顯西方陣營的結構問題：「中國是客戶，美國是朋友。」孟晚舟案一下子挑破這「公開的秘密」，北京一則會「先發制人」，要西方陣營看清楚「選邊站」的代價，防止群起而攻之，二則會因應這策略，在雙邊關係「正常化」的過程中，提出更高門檻和更長觀察期。