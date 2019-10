外媒對西方示威保持沉默　外交部：對待暴力違法雙標只會害人害己

中國外交部今天(21日)再就香港反修例暴力示威活動表態。

在記者會上,有記者提問稱,「我們注意到,發生在西班牙加泰羅尼亞和英國倫敦的示威活動與香港地區越來越像,特別是其中縱火、擁堵機場、砸毀商鋪等暴力違法活動。當地暴力示威者毫不避諱地聲稱複製所謂『香港經驗』,要做『第二個香港』。但是,西方政治人物和媒體對此保持低調甚至沉默。中方對此有何評論?」

反修例示威的暴力化傾向,對整個香港社會的發展造成了重大影響。(新華社)

外交部發言人華春瑩表示,「我們注意到西班牙加泰羅尼亞和英國倫敦等地發生的事態。這是有關國家的內部事務,希望在有關國家法律和制度的框架下妥善解決相關問題。同時,確實如很多媒體注意到的,對發生在不同地方的違法暴力活動,西方政治人物和媒體顯然是採取了不同的態度。」

華春瑩表示,「這再次說明:所謂民主、人權只不過是西方干涉香港事務的一個道貌岸然的藉口;對待暴力違法活動,只能是一個標準、一種態度。雙重標準、姑息縱容,到頭來只會害人害己。近期的事態和西方政客的表演,讓我們越來越清楚地認識到,某些西方政客嘴裏的美麗風景線好比沙漠中的海市蜃樓,或者大海里塞壬的歌聲,如不能明辨是非,保持定力,最終只會迷失自我,付出沉重的代價。」

環保組織「反抗滅絕」(Extinction Rebellion)10月7日起在全球多個城市發起抗議活動,示威者阻塞道路、圍堵重要公共設施。倫敦也飽受困擾,英國警方已經逮捕了1457人。

倫敦警察廳10月14日晚發佈公告,宣布根據《1986年公共秩序法》第14條,命令「任何與『反抗滅絕』有關的『秋日起義』(從10月7日至10月19日18時),必須在14日21時前停止其在倫敦(倫敦警察廳及倫敦市警察轄區內)的抗議活動」,否則將遭到逮捕和起訴。 《衛報》稱,在禁令下達後,警方几乎立刻衝進倫敦市中心的特拉法加廣場,要求抗議者撤走他們的帳篷。在現場的「反抗滅絕」發言人霍華德?里斯(Howard Rees)說,警方甚至在命令下達之前就開始清理廣場。

當地時間10月18日,西班牙加泰羅尼亞地區示威者舉行數日來規模最大的「大罷工」活動,逾50萬人當天出現在巴塞羅那市街頭。英國《衛報》10月18日報道,有暴力示威者放火點燃垃圾箱、設置路障,還有人向警察投擲石塊等異物。警方則竭力控制局面,向示威者發射橡皮子彈與催淚彈。

「今日俄羅斯」(RT)10月18日報道稱,當地媒體援引執法部門的話說,警方估計當天至少有52.5萬人出現在巴塞羅那市中心,他們的口號包括「獨立(Independence)」、「街道將屬於我們(The streets will be ours)」以及「政治犯自由(Freedom to political prisoners)」等。集會最終被更嚴重的暴力破壞,一些示威者開始設置路障,還放火焚燒垃圾箱。

《衛報》描述,當地時間10月18日下午,西班牙國家警察總部附近的拉耶塔納大道(Via Laietana)發生暴亂。下午6時30分許,示威遊行開始散去,但市中心的烏爾基瑙納廣場(Placa Urquinaona)附近又發生暴亂。

英國路透社報道,自10月14日以來,已有207名警察受傷,107輛警車受損,800個垃圾箱被燒燬。