【人事調整】中山及肇慶市委書記同時換人

撰文：米樂
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近日中央在地方人事調整上動作連連，廣東省中山市、肇慶市兩地更同時調整市委書記。
據《中山日報》21日消息，廣東省委決定，賴澤華任中山市委書記，不再擔任肇慶市委書記；陳旭東不再擔任中山市委書記，另有任用；原肇慶市委副書記、市長范中傑任肇慶市委書記。
賴澤華轉任中山市委書記。（網絡圖片）
據公開資料，賴澤華1965年9月生，此前一直在廣東任職，2004年任河源市委常委，先後兼任市高新區管委會主任、市高新區黨工委書記，市委秘書長，常務副市長。2015年3月，其調任肇慶出任市長，一年後於2016年4月任市委書記，直至此次調整。
范中傑任肇慶市委書記。（網絡圖片）
范中傑生於1966年6月，四川西充人，曾長期在惠州工作，2017年初任常務副市長，同年8月改任肇慶市長。值得一提的是，范中傑曾參與汶川重建，並被四川省委、省政府授予「抗震救災模範」稱號。就在稍早前，10月13日，廣東省委組織部已發布省管幹部任前公示通告，范中傑擬任地級市市委書記。
陳旭東不再擔任中山市委書記，另有任用。（網絡圖片）
此外，卸任中山市委書記的陳旭東1966年10月出生，早期在上海海關工作，2010年調任海關總署政策法規司副司長，後任司長，2016年7月「空降」肇慶市委副書記、代市長，次月任市長，2017年8月調任中山市委書記，直至此次調整。