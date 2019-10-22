【10.20遊行】王毅譴責示威者「徹底暴力」　指有外國勢力鼓動

民陣周日（20日）發起九龍遊行，有示威者在尖沙咀警署門口撒尿，另有示威者破壞油麻地港鐵站及吉野家、優品360等店舖等。而警方下午4時清場時，水炮車一度射中清真寺，令在場人不適，最終警隊高層晚上到清真寺交待。 中國國務委員兼外交部長王毅當地時間周一（21日）在法國巴黎接受法新社採訪時批評，香港示威者周日的行為屬於「徹底的暴力」，指暴力行為得到外國勢力的鼓動。

王毅指暴力行為得到外國勢力的鼓動。（資料圖片／路透社）

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據法新社報道，王毅說，香港周日發生的事情根本不是和平抗議，是徹底的暴力，在任何國家都是無法接受的。「有外國勢力在鼓動這種街頭暴力，以破壞香港的穩定，造成混亂，毀滅實行『一國兩制』政策以來取得的歷史性進步。我可以告訴你，這樣的行動永遠不會成功。」

王毅堅信，香港特區政府將在完全遵守法律的前提下，成功地恢復社會秩序和尊重法治。他指出，目前最重要亦最需要支持的是結束暴力，恢復經濟秩序，「並在法制國家的框架下處理有關事務」。他並強調，任何不滿都不能作為暴力的藉口。

王毅同時譴責，一些外國傳媒完全無視事實，將這些暴力描述為「民主與和平運動」，還毫不猶豫地將警察的行為描述為「暴力」。

（綜合報道）