觀察站：為什麼中國輿論場會出現「懷念胡錦濤」聲音

中共建政七十週年的國慶大閲兵已經過去一個月，但是在中國民眾自發評選的「感動時刻」中，不少人的選擇是看見中共前總書記胡錦濤滿頭白髮現身一刻。同時在過去一個月，中國互聯網上出現了一股「懷念胡錦濤」的風潮熱浪，頌揚胡錦濤主政期間低調務實、韜光養晦：2002年至2012年是中國發展最快10年，胡錦濤主政時期取消農業税、免除義務教育學雜費、實施全民醫保、抗擊SARS、舉辦奧運等。為什麼會出現這種「懷念胡錦濤」的輿論現象，這是中國今天部分民意的一個發泄口，一個象徵嗎？對此應當有清醒且全面的認識。

懷念「黃金十年」

在這次的中國國慶閲兵上，代表「毛鄧江胡習」五代中國領導人時代的方陣在閲兵儀式上出現，並且現場大屏幕上伴有每代領導人當政時期的畫面，這種畫面與當天在天安門城樓上已經滿頭白髮的胡錦濤形成了對比，讓很多民眾直接產生了「物是人非」的懷念感與穿越感。

中國人對於胡錦濤的懷念，是對「不折騰」年代的懷念，這既是情緒的放大，其中折射的民意也值得中共關注。（AP）

10月4日，中國網絡上開始流傳一篇《2002~2012：中國發展的黃金十年》，列舉了不少數據以頌揚胡主政時期的政績。例如2002年時，中國的經濟總量只有1.47萬億美元，大概是當時美國的13%；2012年時，中國的經濟總量達到8.56萬億美元，已經是當時美國的53%。外貿方面，在2002到2012這十年裏，中國的進口總額從2,952億美元增長至2012年的18,178億美元，出口總額從3,256億美元增長至20,489億美元。外匯儲備在這一期間有了大幅度的增長，從2002年的2,864億美元增長至2012年的33,116億美元，又是數量級式的增長。2002年到2012年，中國經歷了歷史上最快速度的城市化，城市化率從39.09%增長至52.57%，中國城鎮人口在歷史上首次超過了農村人口。

文章還稱，在胡主政期間不僅中美關係進入最和諧的十年，還是港澳台與大陸最有凝聚力的時期。

伴隨着這篇文章的流傳，大陸社交媒體新浪微博上，有許多微博公號開始發佈一些胡錦濤在位時期考察、講話的視頻。而這些視頻的內容傳遞的信息是——「胡錦濤是一個親民的中共領導者」。

「懷念胡錦濤」背後實際是中國民眾「懷念不折騰」。（資料圖片）

從不折騰到「前任最好」

為什麼這股情緒會在輿論場瀰漫？關注到這個現象的觀察人士給了一致的意見——胡錦濤「不折騰」的十年是中國發展的黃金十年，這讓正在保受經濟下行壓力的中國民眾感到懷念。這是第一個原因。

「不折騰」的說法源自2008年的改革開放30周年大會，當時剛剛經歷過汶川大地震和北京奧運會「大悲大喜」的中國正在邁入一個「變化」的時代，胡錦濤當時連續用了三個「不」來描述他的執政綱領：「只要我們不動搖、不懈怠、不折騰，堅定不移地推進改革開放，堅定不移地走中國特色社會主義道路，就一定能夠勝利實現這一宏偉藍圖和奮鬥目標。」

這種「不折騰」的精神和當下中國社會的嚴厲管制，政治領域強調「鬥爭」，以及幾輪有特定標的大規模政治行動形成了對比。尤其是經濟結構轉型和中美貿易戰帶來的經濟增速下滑，讓這種「對比」的情緒又蔓延到了普通百姓中。情緒在政治傳播中很重要，所以，「懷念胡錦濤」背後實際是中國民眾「懷念不折騰」。

其次，互聯網是將「懷念胡錦濤」情緒放大的一個工具。在現代傳播中，互聯網的工具作用被前所未有的重視，因為互聯網的出現將民眾發表態度的門檻降低，並可以輕鬆地讓「志同道合者」聚集。鑑於中國近十億的網民數量，即使只是千分之一，也是百萬人的量級。所以有些情緒只是被互聯網放大的後果，並不能完全作為「民意」去看待。

當然，對於微博等平台而言，這些讚美胡錦濤的視頻，他們既不能刪除，但是又不能讓其廣泛傳播，讓情緒擴散。所以如果你瀏覽這些社交平台，可以發現「懷念胡錦濤」的視頻下有幾千條評論，但是打開或者是「禁止評論」，或者是評論為0，這些由微博使用者、平台刻意進行的「控制評論」的做法，也是擔心有人「借古喻今」的無奈之舉。

2013年3月14日，卸任主席的胡錦濤與習近平握手交談。（資料圖片）

第三點就是「前任最好」的心態。任何一個社會發展階段，成績與問題都是並生的。胡錦濤執政時期有沒有問題？腐敗叢生，九龍治水，貧富差距拉大，如果回到那個時候，民眾的不滿情緒與今天相比或許不遑多讓。但是那個時代過去，曾經的不滿、抱怨情緒也會被「忘記」，留下的就是「不折騰」、「經濟快速發展」的美好記憶。當中國人走過這個時代，邁入下一個十年的時候，今天的反腐敗、環境改善等變化相信也會被人民所牢記。

一代人有一代人的長征路

「懷念胡錦濤」並非個例，近幾年中國輿論場還有一種「膜蛤」聲音，就是對於胡錦濤的前任江澤民執政時代的誇獎。

「膜」字取「膜拜」之意，而「蛤」則源於江澤民常佩戴一副蛤蟆鏡及網民認為江澤民貌似蛤蟆的觀點。「膜蛤」曾經是一種帶着嘲諷的聲音，但是這兩年該輿論正在從負面演變為正面，成為一種對於江澤民的誇獎。無論「懷念胡錦濤」，還是「膜蛤」，絕大多數人不僅是「懷念」，還隱藏着一種「借古諷今」的論調。因為2012年後中共在輿論管制上的強化，意識形態領域強調鬥爭以及經濟增速的下滑，使得輿論場失去了討論批評本屆領導施政的空間，國慶遊行中官方分別推出了鄧、江以及胡温時代的方陣，讓某些人有了借古喻今的機會。

針對這種「借古喻今」，需要問一句，在今天中國所處發展階段和世界變局的局勢下，江或者胡如果在任，會做的更好嗎？

答案是未必。一方面，無論是江澤民還是胡錦濤，其性格和所處時期都決定了他們對於當時吏治上腐敗的無能為力。他們都在其任期內很好地完成了歷史交給他們的使命——繼續改革，但是他們也無法超越自身的歷史侷限性。

另一方面，社會發展階段有其軌迹，任何一項改革，一次變局，因為觀察者的立場不同，都有正反兩面的解讀。例如上個世紀八九十年代，中國從計劃經濟走向市場經濟過程中，進行了諸如雙軌制，價格闖關、中國國企改革在內的過渡性嘗試，而且產生了一定的爭議性：雙軌制和價格闖關在顯著刺激增產的同時，也造成分配方面的混亂。中國國企改革在促進優勝劣汰，提高效率的同時，也造成了大量工人下崗而缺乏相應的後繼措施。

改革制度不徹底造成的混亂，改革配套措施的缺乏，以部分人的犧牲成就了社會的前行，誰對，誰錯？

2007年7月1日，香港特別行政區第三屆政府就職典禮上，特區政府的主要官員在曾蔭權帶領下宣誓就職，胡錦濤監誓。（資料圖片）

於今人而言，談起鄧江胡時代中國發展如同在談論一個盛大的節日，似乎是水到渠成、再自然不過的事情。但是於親身參與那個時代的人而言，改革是篳路藍縷，玉汝於成。改革是滲透着血迹和失敗的經歷，萬中求一方得成功的艱辛。因為曾經有咒罵，所以今天有懷念。未來中國社會發展依然會遵循類似軌迹。

同樣，今天這屆中共領導層的執政固然存在一些需要注意的問題，但是中國前進的整體方向並沒有錯，在某些方面甚至更為穩健，中美貿易戰也是欲加之罪，是中國崛起的大勢所決定；經濟結構轉型，粗放的高速增長難以持續，這些都不以誰執政為轉移。習近平所說「一代人有一代人的長征路」即此含義。

穿過歷史的大門，中共建政七十年，毛鄧江胡習是一脈傳承的，習近平曾說，不能用前後兩個三十年相互否定，於某些輿論而言，也沒必要用江胡否定現在，或用現在否定江胡。隨着中國政治現代化進程，在未來執政中，也希望政府能再多傾聽一下民意，照顧到社會的情緒積累，對於某些批評的聲音，用更寬容的心態去面對。