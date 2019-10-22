中國聯通原董事長常小兵被捕細節曝光：辦公室被中共巡視組突襲

《北京日報》日前發文指，中共十八大後，中央巡視工作「揪」出了包括重慶市原市委書記孫政才、全國政協原副主席蘇榮、河北省原省委書記周本順等在內的一批高級領導官員違紀違法問題線索。文章還以中國聯通原黨組書記、董事長常小兵被捕為例講解辦案情況。

文章稱，巡視工作的「群眾路線」包括，到相關部門了解群眾舉報信息，帶着問題線索去巡視；公開巡視組名單、電話和郵箱；通過個別談話、約談、訪談等聽取群眾意見建議；到幹部曾經工作過的地方和單位了解情況，進行明察暗訪等。

原中國聯通黨組書記、董事長常小兵。（網絡圖片）

文章透露，巡視真正發揮了「利劍」標本兼治的戰略作用。文章以常小兵為例稱，2014年12月的一個周末，位於北京金融街的中國聯通大樓顯得冷冷清清，然而時任中國聯通黨組書記、董事長常小兵的辦公室裏卻是一番「劍拔弩張」景象。

文章說，中央第八巡視組組長寧延令和一名巡視官員端坐在沙發上，目光鎖定在了常小兵的辦公室裏一道緊鎖的房門，常小兵只得叫秘書將門打開：躍入眼簾的是堆滿半間屋子的貴重禮品，有名煙、名酒、名茶，還有字畫、工藝品等上百件。以此為突破口，常小兵涉嫌違紀違法的問題線索浮出水面。

常小兵一直在中國通信領域工作，曾任信息產業部電信管理局局長、任中國電信集團公司副總經理、中國聯通董事、中國電信董事長等職。2015年12月27日，中紀委宣布調查常小兵。 法院認定，常小兵受賄376萬元人民幣，且具有自首和檢舉揭發等情節，被判有期徒刑6年。

此前，《中國紀檢監察》曾報道稱，常小兵被捕時其辦公室中一個櫃子裏，堆着幾十部未拆封的高檔手機和一些高檔工藝品，辦公室抽屜裏散亂地放着一些金銀首飾，光項鍊就有十幾條。；更令人震驚的是，貴重禮品堆滿半間屋子，有名煙、名酒、名茶，還有字畫、工藝品等上百件。