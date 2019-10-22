內地再現批判「娘炮誤國」　娛樂圈「限娘令」陰霾未散？

最近內地有學術機構在官方微博分享網上文章，題為〈為了讓你喜歡娘炮，你知道美國中情局多努力嗎？〉，指美國為了「減少日本的進攻性、革命性」，刻意以大眾娛樂「削弱日本整個社會的雄性氣質」，「男星女性化」正是結果之一。 該文進而判斷，這股風氣由日本傳至韓國和中國，致使本國「娛樂圈嚴重崇尚偏女性化的男藝人」：「一旦「娘炮」成為社會崇尚的主流，就會吞噬掉這個民族的血性。」

蔡徐坤被點名批評

刊文機構為「國家文化安全與意識形態建設研究中心」，隸屬於中國社會科學院，其所分享文章亦隨之聲價十倍，引起各界關注。尤其是涉事文章批評《超級女聲》、《快樂男聲》、《偶像練習生》等大受歡迎的選秀節目，還指名道姓炮轟蔡徐坤和范丞丞之類內地藝人，貶稱為「流量鮮肉」和「娘炮」。

內地小鮮肉偶像不僅外表趨於女性化，更被指舉止亦過於陰柔，被指為「娘炮」（視覺中國）

相關爭議其實一直都存在，去年中央級別官媒如新華社和《解放軍報》分別發表評論文章，其中《解放軍報》以古羅馬帝國和清朝衰落為例：「從古羅馬貴族崇尚奢華享樂後的衰敗，到八旗子弟玩物喪志後的墮落，歷史一再告誡人們，尚武精神和血性陽剛之氣不能丟失。」

這種觀點在民間也有迴響，許多網民將「娘炮」的出現歸咎於韓國，指韓國輸出的偶像文化是罪魁禍首。更為誇張的是，當時有網上傳言聲稱，內地已祭出「限娘令」，央視今後起會封殺相關藝人，偶像男團「NINE PERCENT」都被剔出中秋晚會名單之外。

官媒間也有不同聲音

後續發展卻證實，官方遠遠未至於要「限娘」，蔡徐坤和范丞丞的星途亦未因此受影響。

其實早在去年爭議，官媒之間亦有不同聲音，例如《人民日報》所刊署名評論就較為溫和：「我們不認同所謂「娘炮」、「不男不女」等帶有貶損性的說法，但也呼喚在青少年中有着廣泛影響的明星們，呈現更加積極、向上的形象。」

NINE PERCENT 九人組的蔡徐坤、范丞丞、黃明昊、朱正廷等已是再下一代的新紅人。（視覺中國）

該則評論認為，法治社會強調權利和平等，逐漸抹平「基於性別差異而帶來的不同評價」，問題不在於「女性化」與否，而是要去除「矯揉造作」和「娛樂至上」的風格：「現代社會進一步拓寬了審美的場域，提供了更為多元的生活方式，也為對男性的審美提供了更多元的面向。」

宮鬥劇今年淡出衛視熒幕

在「娘炮」爭議中，一邊是立足於「少年強則中國強」的觀點，以為陽剛之氣是振興民族的必要條件，另一邊基於個人權利和自由，認為每個人有權選擇自己的生活方式。實則在多次激辯中，雙方並不否定對方的立場，而是激辯要把「界線」劃在哪裡，正如是次涉事文章亦承認「追求柔弱」是個人自由。

相比去年連番發炮，今年官方算不上「親自落場」，反映一則對於生活方式的選舉，當局暫無意以國家權力定調，二則過往官媒風聲各有程度不同，大概有意容讓公眾討論，展示輿論意見。迄今為止，「限娘令」都只限於一時傳言，未曾真正落實，不過隨著當局更主動塑造「文化面貌」，未來沒有人說得準。

例如「限古令」多年來只聞樓梯響，結果終於在今年初正式落實，宮鬥劇陸續撤出衛視熒幕。《北京日報》亦刊登署名文章，力數宮鬥劇「五大罪狀」，包括「不吝美化帝王臣相，淡化今朝英模光輝」，以及「熱衷追崇皇族生活方式，使之成為流行時尚」。至於「限娘令」，難保官方不會終有一天會劃定明確界線。