全國人大不降低法定婚齡　內地網友叫好：不用提早被逼婚

在內地，降低法定婚齡的呼聲日益高漲，《民法典婚姻家庭編草案》21日（周一）提請13屆全國人大常委會三次審議。 草案三審稿對法定婚齡暫不做修改，維持現行《婚姻法》規定的結婚年齡：男不得早於22歲，女不得早於20歲。

全國人大憲法和法律委員會副主委沈春耀在彙報草案修改情況時表示，人大憲法和法律委員會經與國家衛健委、司法部等有關方面研究後認為，現行法定婚齡已為廣大社會公眾所熟知和認可，如果進行修改，屬於婚姻制度的重大調整，「宜在進行充分的調查研究和科學的分析評估後再作規定」。

內地出生率連年下滑，近年社會掀起一片檢討聲浪，降低法定婚齡是其中之一。(資料圖片)

人大常委及學者促婚齡比照國際標準

內地出生率連年下滑，人口快速老化。2018年，內地出生率跌到只剩千分之19.4，創1961年以來最低；按照這個下滑速度，內地人口到2027年就會不增反減。近年社會掀起一片檢討聲浪，降低法定婚齡是其中之一。

在審議《民法典婚姻家庭編草案》過程中，有多名全國人大常委會委員和學者、社會人士呼籲降低法定婚齡，引起社會熱議。他們多主張應比照國際，降為男不得早於20歲、女不得早於18歲。

全國人大常委會委員張蘇軍指出，1980年修改《婚姻法》時，是計劃生育高潮時期，所以把1950年規定的男女婚齡20歲、18歲提高到22歲、20歲。

許多女性網友主張，女人法定婚齡應比照男人提高到22歲。(資料圖片)

女網民：女人法定婚齡應比照男人

人大決定維持現行《婚姻法》規定的結婚年齡，獲得大多數自稱未婚的內地網友叫好，他們留言稱，慶幸自己不用提早兩年被父母逼婚，並強調現在的婚育問題「不在早而在晚」，因為沒錢結婚買房生小孩。許多女性網友還主張，女人法定婚齡應比照男人提高到22歲。

網民熱議：

「法定年齡60吧。」

「結婚率跟這沒多大關係，別瞎折騰了。」

「挺好的，我可不想我還在高中，家裏人就逼著我去結婚。」

「建議法定結婚年齡提高，不然我們24/5歲還沒對象的朋友，總感覺拖了國家的後腿。」

「降低婚齡勢必造成很多人間悲劇，請慎重。」

「這個年齡挺好，成熟，有責任感才能承擔婚姻家庭。」

（綜合報道）