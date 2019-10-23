劉鶴：進一步清理拖欠民企的帳款　強調是重要政治任務

據新華社報道，中共中央政治局委員、中國國務院副總理劉鶴周一（21日）出席「進一步做好清理拖欠民營企業中小企業帳款工作全國電視電話會議」，會中表示，要確保今年完成清理拖欠民企帳款的任務。

劉鶴指出，清理拖欠民企的帳款，不僅事關政府信用，更與經濟成長、社會預期、就業民生密切相關。（資料圖片）

劉鶴說，各地區和部門要進一步清理拖欠民企的帳款，這是一項重要政治任務，不僅事關政府信用，更與經濟成長、社會預期、就業民生密切相關。各地區、各部門務必要從政治和全局的高度，充分認識抓好清欠工作的極端重要性。市場講信用，欠債必還錢，責任要落實。要強化督導檢查，加強跟蹤評估。

劉鶴指出，中共中央、國務院對清欠工作高度重視。《政府工作報告》對2019年清欠工作提出了目標任務，目前進展總體順利。同時也要看到，各地工作進展不平衡，存在的問題依然不少，必須引起高度重視。

年底前清償一半以上 央企「零拖欠」

根據《北京青年報》旗下新媒體「政知見」，這是3個月內劉鶴第二度提及清欠民企帳款的問題。他在7月25日的國務院促進中小企業發展工作領導小組第3次會議上強調，凡是中小企業發展得好，地區經濟發展就會好；凡是中小企業發展得不好，地區經濟發展就好不了。

而劉鶴所提的清理欠款任務，根據今年初國務院常務委員會的決定，包括：對目前已確認拖欠多年的款項，力爭年底前全國政府部門和國企清償一半以上；央企年底前要做到「零拖欠」。

（綜合報道）