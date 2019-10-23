【中美角力】回應美國政客涉華批評　王毅：中國堂堂正正光明磊落

正在瑞士訪問的中國外交部長王毅，在回應傳媒提問指一段時間以來，美國一些政客四處奔走、對中國進行批評時強調，中國是一個負責任及發展中大國，在國際舞台上堂堂正正、光明磊落，維護和平，促進發展，發展的目的是讓中國人民過上更好的日子，「除此之外，沒有其他的想法和企圖。」

王毅其後就以五個「中國從不」作闡述，稱中國從不窮兵黷武，從未主動對外發動戰爭，也從未佔領外國一寸領土；從不唯我獨尊，從不自我優先，而是踐行合作雙贏、謀求多贏和共贏；從不違約退群，不像有些國家不把國際協議和義務當回事，翻手為雲，覆手為雨；從不以大欺小，從不幹涉他國內政，而是堅持大小國家一律平等，相互尊重，以及從不怨天尤人，從不把自己的問題轉嫁給別國，更反對把國內法淩駕於國際法之上，動輒對別國實施單邊制裁或長臂管轄。

王毅又指，有些人總是喋喋不休地把「債務陷阱」、「違反人權」、「破壞法治」等污名栽在中國頭上，「這其實恰恰是他們曾經做過並正在做的事情」，他重申「謊言說一千遍也不會成為事實，只能暴露出這些人容不得中國的發展壯大和中國人民對幸福生活的追求，暴露出他們內心的陰暗心理，自毀他們的聲譽和信用」。

王毅在最後表示，這些人人還會繼續對中國進行抹黑和攻擊，但最終只能淪為人們街談巷議的笑料而已，「中國人民將繼續在中國共產黨領導下，沿著實現現代化的道路砥礪前行，並為世界和平和人類發展進步作出中華民族新的貢獻。」

（中國外交部）