輿論場：港台隔空扯皮令誰蒙羞？

當陳同佳走出監獄的那一刻，發現整個世界都變了……

多麼魔幻現實主義！如果不是出獄，恐怕很多人已經忘記了這個名叫陳同佳的香港年輕人。他是香港這場持續了四個月之久風暴的肇始，但他本人的出獄或者接下來可能的自首，卻無法消解或者終結幾個月來港人積累的怨氣和怒氣。

陳同佳出獄，全程神情平靜。（梁鵬威攝）

不過，比起從陳同佳視角感受的魔幻現實主義，民進黨拒絕陳同佳前往台灣自首給出的措辭，顯然更加魔幻。真真驗證了那句話：道高一尺、魔高一丈。

先來看看港台之間是怎麼互相扯皮、推諉的。港府先發表「六點聲明」，一方面坦言「在香港只有足夠證據控告陳姓疑犯清洗黑錢罪，沒有足夠證據控告其他罪行，包括企圖謀殺或所謂『蓄意計劃殺人罪』」，故而「深切遺憾」，另一方面也向台當局伸出橄欖枝，樂意提供合法可行的協助，以便台方調查台灣殺人案，並提出願意派代表團到台磋商處理殺人案的協作安排。

香港的「積極配合」和伸出的橄欖枝，並沒有換來台當局對等的善意，反倒被潑了一盆涼水。台灣陸委會在香港發佈聲明數小時後回應，逐一駁斥了香港政府的說法。首先是對於陳同佳「自願自首」的質疑，因為從宣布的時間點，宣稱勸服陳投案的相關人士及其背景，與種種不合常理的情結，乃至港府和內媒等配合一致的說辭和操作，都可輕易看出這是有背後政治力量精心操作的投案安排，而且過程中刻意矮化台灣主權。概而言之一句話，陳同佳完全是「被自首」的。在表達完第一層意思後，陸委會還翻了一把「舊賬」——港方根本就不回應台灣多次司法請求，更於去年11月拒絕台方法務部等機關共同參與溝通。

陸委會副主委邱垂正（中）表示，此前港方不回應台灣多次司法請求，更於去年11月拒絕台方法務部等機關共同參與溝通。（網絡圖片）

政治操縱、矮化台灣、翻舊賬……蔡英文帶領的民進黨看似理直氣壯，其實反過來又何嘗不是在暴露自己的格局有多小！畢竟只有對自己沒有信心的人，才會那麼在意是不是被矮化，才會不停掉過頭來翻舊賬。

好在台灣還算有些明事理的人。馬英九在臉書上直言，「聽到蔡英文政府認定其中有陰謀而拒絕，我真感到非常詫異和憤怒。一條年輕的生命在台灣被殘忍謀殺而消逝，幫受害者討回公道是普世價值，我們的政府應該負起懲兇緝惡的責任，但卻明顯為了政治上的理由，自我閹割司法管轄權，棄人權與人命於不顧。」

馬英九應該是被氣的夠嗆，在短短不足千字的評論中，多次帶着憤怒的口吻反問：陳在台灣犯罪為什麼反而要香港交給罪證來？以後台灣潛逃在外的嫌犯是不是都照此辦理？民進黨人士為何要爭取遣返詐騙犯，卻拒絕願意投案的殺人犯，這是什麼邏輯？什麼標準？蔡總統心中對正義的標準到底在哪裏？蔡總統，您難道不知道，這會讓我們的國家尊嚴及主權受損嗎？

馬英九指蔡英文政府為政治上的理由，棄人權與人命於不顧。（網絡圖片）

而作為蔡英文2020大選的對手，韓國瑜也加入了聲討戰局，雖然說得零碎且簡短，但意思表達的很明確。韓國瑜反問：不讓陳同佳來台灣自首，這不是開玩笑嗎？這一定會讓全台灣人憤怒，因為放棄司法權，這個政府是沒有辦法被人們接受的。

在洶湧民意倒逼下，台灣陸委會22日晚間召開記者會，表示已經聯絡香港政府，願意派員赴香港押解陳同佳。次日香港政府凌晨發佈聲明，明確表示台灣的要求已經構成跨境執法，相當於不尊重香港的司法管轄權，予以拒絕。緊接着，台灣陸委會發言人跟進回應，表示若有任何意外，港府需負全責。大有「我已經仁至義盡了」，接下來「天塌下來也跟我沒關係了」的意思。

香港台灣你來我往互相扯皮一番後，陳同佳是否能順利自首的問題又回到了原點。政治就是這麼讓人失望，尤其是港台之間的這場扯皮，更是讓人大跌眼鏡。

這場隔空口水仗還未停息，金融時報引述消息人士說法又拋出了一枚經不起推敲的煙霧彈——中國正計劃撤換林鄭月娥，將於明年3月前委任臨時特首取代林鄭，代理至2022年林鄭任期結束為止。而接替林鄭的熱門人選包括香港金融管理局前總裁陳德霖、曾競選特首的前政務司司長唐英年。

先不管金融時報提及的兩位接替人選是否夠格挑起重擔，但就撤換林鄭本身，也是經不起推敲的。很快地，香港大律師湯家嬅在接受媒體時，就做出了闢謠，因為按照《基本法》規定，行政長官需透過選舉產生，不存在中央欽點。「金融時報報道內容沒有事實根據，公眾無需理會。」

《金融時報》引述消息人士指，中央擬撤換林鄭。(資料圖片/張浩維攝)

拋開零碎的訊息，整體性回顧香港反修例這場持續了四個多月的風波，真真應驗了那句話：唯一不變的，就是變化本身。

事情持續到今天，已經沒有人再敢拍着胸脯振振有詞了，港府窮盡了所有可能的辦法還是沒有辦法止暴制亂，新近的《施政報告》最終也是雷聲大雨點小。唯一可以預見的是，香港還要繼續混亂很長一段時間，因為很多深層次和底層的問題還在持續暴露中。

只是不知道，北京還有多大耐心，再給香港多一點時間？