最高法院院長周強：嚴懲內幕交易及非法集資等金融犯罪

23日（周三），最高人民法院院長周強在十三屆全國人大常委會第十四次會議上作了關於加強刑事審判工作情況的報告。 非法集資、涉地下錢莊等金融領域犯罪得以嚴懲。報告指出，人民法院懲治金融等領域經濟犯罪，聚焦打好防範化解重大風險攻堅戰，會同有關單位及時出台司法解釋和規範性文件，懲治操縱證券期貨市場、內幕交易、非法集資、涉地下錢莊等金融領域犯罪。

過去五年間，人民法院審結破壞金融管理秩序、金融詐騙犯罪案件10.9萬件。（資料圖片）

此外，數據還顯示，過去五年間，人民法院審結破壞金融管理秩序、金融詐騙犯罪案件10.9萬件，其中內幕交易等證券期貨犯罪案件210件，洗錢、假幣犯罪案件2657件。在懲治破壞市場經濟秩序犯罪上，人民法院懲治侵犯知識產權犯罪，審結相關案件2.4萬件；嚴懲逃稅騙稅等涉稅犯罪，審結相關案件2.7萬件。

周強又指，有的法院大局意識不強，對刑事審判功能認識不到位，服務經濟持續健康發展和社會大局穩定的作用發揮不充分。有的刑事案件審判在理念上不適應新時代新要求，就案辦案、機械司法，案件裁判同時代發展脫節。

周強稱，懲罰犯罪和保障人權相統一的理念還需進一步加強，一定程度上還存在重打擊輕保護、重實體輕程序、重口供輕物證、重嚴懲輕預防的傾向。有的法官對寬嚴相濟刑事政策的理解把握不准，裁判結果與人民群眾樸素的公平正義觀存在差距。