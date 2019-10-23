【陳同佳出獄】環時：變得複雜因政治太多　民進黨賺得缽滿盆盈

涉嫌在台灣殺害女友潘曉穎的香港青年陳同佳，在香港另罪服刑期滿出獄後，能否如其所願前往台灣自首成為社會焦點。台灣政府先是表明拒絕接收，其後又稱要派檢警赴香港押解，結果被香港政府拒絕。 內地官媒《環球時報》在周三（23日）發表評論，指「一件基本事實挺清楚的殺人案」，如今卻變得如此複雜，根本原因是政治太多。而單就香港政府與台灣政府的交往來看，民進黨是整場反對修訂《逃犯條例》運動以來政治狂潮的受益方，「在政治上賺得缽滿盆盈」，相反香港政府就「政治後果虧慘了」。

評論認為，民進黨是香港整場反對修訂《逃犯條例》運動以來政治狂潮的受益方。（資料圖片）

評論認為，台灣士林地檢署去年發出對陳同佳的通緝令時，目的就是要將其緝拿歸案，目的單純，香港政府其後提出修訂《逃犯條例》「目的也是單純的」，「但是香港反對派大鬧起來，讓事情嚴重遠離了原點」。

單就香港政府與台灣政府的交往，雖然雙方各有道理，「但港府因為陳同佳案『扇動蝴蝶翅膀』引出的一系列政治後果虧慘了，而台灣民進黨當局卻在政治上賺得缽滿盆盈」。從利益角度來看，陳同佳案如何了結對香港政府應對當前局勢而言都沒有甚麼幫助，但對於台灣而言，由於即將舉行的總統大選，「如何擴大陳同佳案帶給他們的鏈式政治利好，防止出現逆轉，就是『重大抉擇』了」。

香港保安局局長李家超在立法會復會後，已宣布撤回修訂《逃犯條例》。（資料圖片）

評論指，香港政府推動修訂《逃犯條例》，是要為引渡逃犯制定一個法律框架，解決機制性障礙，「很可惜，或許搞此立法的條件還不成熟，溝通沒有做到位，引起了很多港人的反彈，不僅新《逃犯條例》胎死腹中，而且香港陷入全面動蕩」。但在過程中，台灣不僅僅是整場反對修訂《逃犯條例》運動的推波助瀾者，「而且它還把民進黨的選舉策略與支持『反修例』運動深度結合起來，試圖借香港局勢調動台灣選民的『恐中』情緒，為走激進路線的蔡英文和民進黨贏得更多選票」。

（環球時報）