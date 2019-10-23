外交部批美國不發放簽證　致中國代表團缺席國際宇航大會

當地時間10月21日（周一），第70屆國際宇航大會（IAC）在美國華盛頓開幕，中國國家航天局代表團缺席成為大會關注的焦點。 中國外交部23日（周三）證實，中方代表團集體缺席今年的國際宇航大會，原因是美方沒有及時發放簽證。 外交部指美方把簽證問題「武器化」，一再藐視國際責任和義務，阻礙正常的國際交流與合作，對國際社會各方正當權益造成損害，敦促美方認真反省，切實改正。

10月21日，第70屆國際宇航大會（IAC）在美國華盛頓開幕，中國國家航天局代表團缺席成為大會關注的焦點。(網絡圖片)

中國外交部發言人華春瑩表示，今年7月，中方在會議召開前3個月就向美方提交了參加國際宇航大會的初步人員名單，中國國家航天局代表團於10月12日前往美國駐華使館面簽，但直到會議開始那一天，中方代表團團長等一批人員都沒有獲得美國簽證，導致中方代表團無法參加開幕禮、局長論壇等重要活動。

華春瑩稱，在此次大會開幕禮上，美國副總統彭斯發表講話，宣稱要推動以美國為主導的國際航天合作，要與「志同道合的熱愛自由的」國家合作，這番富有政治色彩的講話引起台下多國觀眾的反感，認為這與國際宇航聯主張國際合作的宗旨相悖。

華春瑩表示，事實上，這次中國國家航天局遭遇的赴美簽證問題只是冰山一角。一段時間以來，美方對中方的學者、學生、企業界人士和科技人員等赴美頻採取拒簽、拖延簽證申請、 吊銷赴美長期簽證、盤查騷擾等措施，阻撓中美正常的人文交流與人員往來，損害了中方人員的安全與合法權益。

（綜合報道）