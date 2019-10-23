【專訪】陳同佳案態度丕變　台前法務部長：蔡政府為了騙選票

台灣拖篋棄屍殺人案疑兇陳同佳，此前被判監29個月，至今日（23日）在香港刑滿出獄。他此前表示，要赴台灣自首。 台灣民進黨政府此前以時機敏感、政治因素、怕落入「一中」陷阱等理由，將陳同佳推給香港，稱香港有司法管轄權，應由香港審理。然而，10月22日又轉軚稱「香港不審，我們審」，併發函給港府希望讓台灣檢警赴港帶回陳同佳與證據，但被港府拒絕。 對此，2013年至2016年擔任過台灣法務部長的羅瑩雪接受01記者採訪時表示，蔡政府就是把選舉考量全部混進去，才讓大家看得一頭霧水，後來突然大轉彎，也是民怨所逼，這反而讓人看破其真正的目的還是為了騙選票。

臺灣前法務部長認為陳同佳案裡面摻雜意識形態和選舉考量。（資料圖片）

過去台灣不斷在海外與大陸爭搶電信詐騙犯回台審理，稱要彰顯司法管轄權，但遇到陳同佳案又不斷把司法管轄權往外推。羅瑩雪指出，其實社會大眾都看得懂，不斷往外推就是因為政治操作。即使現在態度大轉彎，也不願意乾乾脆脆、就事論事，還是要吃一下香港豆腐，要求派檢警赴港，想找機會倒打香港一耙，就是不願意讓事情順利進行。

關於此前蔡政府稱要透過司法互助機制，才能移交陳同佳，羅瑩雪表示，移交犯人並沒有一定要透過司法互助機制，跟台灣有司法互助的國家地區其實很少。例如英商林克穎殺人案，就是透過個案協商處理，雖然後來沒有送到台灣，但不是因為英國認為台灣沒有管轄權，而是認為林克穎一個外國人在台灣服刑，對於他回歸社會不太有利。

陳同佳出獄。（梁鵬威攝）

羅瑩雪表示，打擊犯罪是法治國家的共同目標，只要雙方有誠意，互相合作的方法很多，例如機場有分國境內外的差別，可以在機場的境外區域移交。

台灣是「最有利法庭」

至於跨境犯罪審理優先順序為何？羅瑩雪解釋稱，全球化時代，跨境犯罪很多跨越數個國家地區，造成多地都有管轄權的情況。國際間有一個通則叫做「最有利法庭」，由最能掌握最多事實證據、最能夠完整定案的法庭來優先審理。

她說，就陳同佳案來說，台灣就是最優先最有利的法庭，犯罪事實都在台灣發生。蔡政府空口說港府有陳同佳在港企圖犯罪的證據，這樣講話是不負責任的，「香港沒有的，你要說他有，不是自己打臉嗎？怎麼證明他有？如果你能證明，不就代表你有嗎？那台灣不就有更完整證據偵辦嗎？」

23日，陳同佳離開壁屋，於門外鞠躬道歉，並指就事件會到台灣自首。（余俊亮攝）

另一方面，有民進黨籍立委認為，若不通過司法互助協議移交，等同認可香港《基本法》第95條「香港特別行政區可與『全國其他地區』的司法機關通過協商依法進行司法方面的聯繫和相互提供協助」，形同否認了台灣的主權，將台灣納入「一中」。

對此，羅瑩雪表示，其實兩岸關係、台港關係就是特殊的關係，所以台灣才有《兩岸條例》、《港澳條例》等特別規定。雙方都有高度共識、默契，視彼此不是國對國關係來進行合作。

蔡英文23日早表示，陳同佳是一個受通緝的凶嫌，只有逮捕沒有自首問題。（網絡圖片）

蔡政府「非要把台獨意識加進去」

她說，民進黨就是想操作成「國對國」關係，明明只是一個司法案件，可以個案合作處理，就非要把台獨意識加進去，逼香港妥協讓步，民進黨明知香港不可能同意，還是要「張牙舞爪、喊喊叫叫一陣子」。

鑒於台港的特殊關係，司法合作或互助一直是個大難題，若未來又發生類似案件，台灣該如何做，既能彰顯台灣的主體性，又能在司法上有合適合理的處置？

羅瑩雪回應，對自己主權的維護，也就是司法管轄權部分，應該細心維護。為了台灣主體性，每一件事情要針對事情本質處理，而不是把其他意識形態、政黨利益或選舉考慮，摻進去一起處理。