裁軍大使李松批美破壞核軍控：中國主張最終全面禁止並銷毀核武

當地時間22日（周二），聯合國大會第一委員會在紐約聯合國總部舉行。中國裁軍大使李松面闡述中國在核裁軍問題上的立場，批評美國破壞國際核軍控條約體系，導致核戰爭風險上升。 李松又指，中國主張最終全面禁止並徹底銷毀核武器。

中國裁軍大使李松指，中國主張最終全面禁止並徹底銷毀核武器。（網絡圖片）

李松表示，當前，全球戰略安全環境經歷複雜深刻變化，國際核裁軍進程受到嚴重衝擊，始作俑者正是美國。美國重拾冷戰思維，奉行更具進攻性的核戰略，破壞國際核軍控條約體系，降低核武器使用門檻，導致核戰爭風險上升，損害全球戰略平衡與穩定。

李松稱，中方堅持主張，以實際行動改善國際安全環境，推動核裁軍進程，減少核戰爭風險。首先，各國應摒棄冷戰思維、零和博弈，充分尊重彼此正當合理的安全關切，消除核武器存在和擴散根源。

第二，要降低核武器在國家安全政策中的作用。中國主張，核武器國家應重申「核戰爭打不贏、也打不得」，與中國共同承諾不首先使用核武器、無條件不對無核武器國家和無核武器區使用或威脅使用核武器。同時，放棄擴大核威懾範圍、為他國量身訂制核打擊方案等做法。

第三，要堅持循序漸進核裁軍。美國作為擁有最大核武庫的國家，應按照聯大決議等聯合國文件的要求，切實履行核裁軍特殊、優先責任，維護並延續美俄雙邊核裁軍條約，進一步大幅度實質削減核武庫。

第四，要堅持維護戰略平衡與穩定，確保各國安全不受減損，這是核裁軍應遵循的基本原則。美國部署全球反導系統，追求外空絕對優勢，將削弱其他國家核威懾有效性，破壞戰略平衡與穩定，危害核裁軍努力。中方敦促美方放棄此種做法。

美國總統特朗普早前表示，任何新的管制核武的協議需要同時包括俄羅斯和中國。（路透社）

中方：任何情況下都不首先使用核武器

李松強調，中國主張最終全面禁止並徹底銷毀核武器。中國承諾任何時候、任何情況下都不首先使用核武器，無條件不對無核武器國家和無核武器區使用或威脅使用核武器。中國將繼續積極推動和參加國際軍控和防擴散進程。中國高度重視並積極參與《核不擴散條約》十審會籌備進程，致力於加強條約權威性、普遍性和有效性。

中國支持《全面禁止核試驗條約》，始終恪守「暫停試」承諾，致力於推動條約早日生效。中國一貫對「禁產條約」持積極態度，主張裁談會是條約談判的唯一恰當場所，應根據香農報告所載授權，啟動相關談判。中方支持裁談會成立附屬機構繼續開展禁產相關技術性討論。

（外交部）