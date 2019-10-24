【觀察】促成阿富汗和談顯實力　北京保持「距離感」最關鍵

10月22日，塔利班發言人沙欣（Suhail Shaheen）表示，將於10月28日至29日在中國舉行新一輪阿富汗內部和平會談。綜合外媒報道，出席會談的有25名阿富汗政界人士，以及15名塔利班代表。由於塔利班拒絕與阿富汗政府作任何談判，此次參會的政府代表均以私人身份出席。

打開天窗說亮話，美國以征服者姿態入侵阿富汗，駐軍當地近二十年，將近趕盡殺絕塔利班，如今要和談成功又談何容易呢？況且時移世易，儘管上萬美軍仍留守阿富汗，但華府已經缺乏大規模動員的政治能量，不可能以雷霆萬鈞之勢相要脅，換言之是戰亦不能，和又不易，其間更夾雜血腥恐襲。

塔利班發言人沙欣（Suhail Shaheen）。（AFP）

助美國防地區局勢失控

縱觀區內各國，只有中國具備足夠份量，又未陷入箇中新仇舊恨，其斡旋角色較易為阿富汗各方所接受。自2014年起，北京就特此建立相對中立客觀的談判平台，雖然現實是未竟全功，但至少幫了美國一把，防止事態完全失控，畢竟一旦和談之路完全斷絕，難保阿富汗不會陷於內戰，美軍亦難以置身事外。

另一方面，中國亦通過「一帶一路」規劃，嘗試套用自身經驗，從基建項目中互惠互利，以經濟發展緩解政治爭端。早在2016年，中國已與阿富汗簽署相關諒解備忘錄，修建公路系統、供電網絡和教育設施，即使成效還有待觀察，至少可以憑藉建設前景和改善民生，帶來些許希望。

今年8月，解放軍集結重兵開赴中緬邊境。（網絡圖片）

當然對中國而言，化解阿富汗困局對自身也有益處：首先是減少邊境「暴力恐怖勢力」、「民族分裂勢力」和「宗教極端勢力」窩藏蔓延，出入滋擾新疆一帶；其次是動蕩的阿富汗影響區內局勢，不利於「一帶一路」長遠規劃，處於危險地帶的基建無法鞏固為工商集中地，其實等於得物無所用而淪為擺設。

游刃應對緬北及克什米爾爭議

阿富汗局勢是中國在區內影響力的縮影，即使未稱得上掌握主導權，北京的確發揮穩定局勢的作用，並且維護本國利益。例如近幾年來緬北軍事衝突持續爆發，不時有炮彈落入雲南境內，導致人命傷亡。中方的較強硬表態之餘，更數度在邊境集結軍隊，以收示警之效，同時致力平息政府軍與民地武的紛爭。

巴基斯坦總理伊姆蘭・汗。（資料圖片）

不論是緬甸國務資政昂山素姬，抑或是緬甸軍方，均認同北京從中協調的努力，亦反映中國能保持較佳「距離感」，不會予當事國有外力干預之感。這種「距離感」在克什米爾問題上亦得以呈現，北京表面上反對印度取消該區自治，站在巴基斯坦一方，但中印之間仍保持穩定交往，無礙近期舉行兩國元首峰會。

由阿富汗到緬甸，問題纏擾多年，亂局有待解決，然而就事論事，至少就上述三項議題，中國並非「問題製造者」，而是受亂局「外溢」所影響。以中國政經實力，手伸得太長會引起各方疑慮，用力太猛則會衍生額外麻煩，美國的阿富汗困境正是前車之鑒，如此看來運用大國身份又不失距離感，才是負責任的做法。