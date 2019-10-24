上任僅一年多　鞍鋼董事長姚林調任中鋁

中國中鋁集團今天（24日）發佈消息稱：姚林任中國鋁業集團有限公司董事長、黨組書記，免去其鞍鋼集團有限公司董事長、黨委書記職務；免去葛紅林的中國鋁業集團有限公司董事長、黨組書記職務。

據中國《每日經濟新聞》報道，對於葛紅林的去向，中鋁集團人士透露，擔任全國政協常委和經濟委員會委員的葛紅林卸任後將就任中國有色金屬協會會長的新職務。

但相關消息尚未得到中國官方的進一步證實。

傳葛紅林卸任後將就任中國有色金屬協會會長。（網上圖片）

時至今日，葛紅林執掌中鋁帥印整整5年。2014年10月，時任成都市市長的葛紅林「空降」中鋁，此時的中鋁集團正面臨着大幅虧損的局面，前所未有的生存壓力擺在面前，可謂舉步維艱，葛紅林臨危受命，開啟了5年的中鋁扭虧脱困、轉型升級之路。

而姚林被稱為「重工業老將」，其上任中國鞍鋼董事長才一年多。

2018年8月，姚林被任命為鞍鋼集團有限公司黨委書記、董事長，免去其鞍鋼集團有限公司總經理職務。

中國鞍鋼集團於2010年5月由鞍山鋼鐵集團公司和攀鋼集團有限公司聯合重組而成，被譽為「新中國鋼鐵工業的搖籃」「共和國鋼鐵工業的長子」。2019年，鞍鋼集團以2018年236.19億美元的營業收入第6次進入世界500強，位列榜單第385位。

姚林於1965年出生，中共黨員。1998年進入鞍鋼集團，歷任鞍鋼集團黨委常委、副總經理，兼任攀鋼董事長、黨委書記；鞍山鋼鐵集團公司董事長，鞍山鋼鐵集團黨委書記、總經理，鞍鋼股份黨委書記；鞍鋼集團公司董事、總經理、黨委副書記。2018年8月起，任鞍鋼集團黨委書記、董事長。