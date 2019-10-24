【人事調整】回歸金融系統　廣東副省長歐陽衛民出任國開行行長

國家開發銀行內部24日（周四）宣布的消息稱，在廣東省履職8年的廣東省副省長歐陽衛民，正式回歸金融系統，接替鄭之傑出任國家開發銀行行長。 歐陽衛民自1991年開始在央行任職長達20年，可謂「央行老將」。

廣東省副省長歐陽衛民，正式回歸金融系統，接替鄭之傑出任國家開發銀行行長。（資料圖片）

前任國開行行長鄭之傑今年61歲，擔任國開行行長一職已超過7年，可謂「超期服役」。

據悉，近年來金融系統密集向地方政壇輸送人才，截至目前已有十餘省份擁有「金融副省長」，分管金融等工作。不過，從地方政府「回流」中央金融系統的情況則相對較少。2018年以來，除歐陽衛民外還有兩位：2018年7月，四川省副省長朱鶴新回京，任中國人民銀行副行長；2019年3月，重慶市副市長劉桂平回京，任中國建設銀行行長。

公開資料顯示，歐陽衛民今年56歲，湖南衡陽人，1988年考入湖南財經大學，擁有經濟學博士學位。自1991年開始，歐陽衛民在央行任職長達20年，先後在金融研究所、金融管理司、非銀行金融機構司等工作，2007年起任央行支付結算司司長。

2011年，歐陽衛民空降廣州，任廣州市副市長，並於2013年兼任增城市市委書記一職。2018年1月，歐陽衛民升任廣東省副省長，負責商務、口岸、自貿、港澳事務、金融方面的工作。