中共四中全會前夕　三地大員人事密集調整

中共第十九屆四中全會將至，地方大員人事調整已經進行。新華社今天（25日）發佈消息稱，石泰峰接替李紀恒擔任內蒙古自治區黨委書記，陳潤兒接替石泰峰擔任寧夏回族自治區黨委書記，李紀恒另有任用。

今年63歲的石泰峰，在中共中央黨校有近20年的工作經驗，是一個典型的理論派。2010年從中央黨校副校長任上空降江蘇擔任省委常委、省委組織部長，一年後再次升遷，任江蘇省委副書記，2015年11月任省政府黨組書記，同年12月，升為副省長，僅隔一月，再次升遷，擔任江蘇省委副書記、省長、省政府黨組書記兼省委黨校校長。

當時媒體稱石泰峰是典型的學者型官員，研究領域一直在法律方向，參與編寫和主編的著作頗多，在石泰峰任黨校副校長的9年間，中央黨校的校長從胡錦濤換成了曾慶紅又換成了習近平。據傳習近平對於石泰峰的才幹較為賞識。

2017年4月26日，石泰峰離開工作七年的江蘇，任中共寧夏回族自治區黨委書記。同年6月22日，當選自治區人大常委會主任。10月24日，在中共十九大上當選第十九屆中央委員。

今年62歲的陳潤兒為湖南茶陵人，長期在湖南任職，曾任茶陵縣委書記，湖南省地質礦產廳副廳長、黨組副書記，湘潭市長、書記等職，並在2006年獲拔擢為湖南省委常委兼長沙市委書記，翌年入選十七屆中央候補委員。

2012年十八大時入選十八屆中央候補委員。2013年4月，陳潤兒赴任黑龍江出任省委專職副書記，與黑龍江省委書記王憲魁，以及新任省委副書記、省長陸昊「搭班」。

2016年3月26日，在黑龍江工作三年之後，陳潤兒升任中共河南省委副書記。同年4月7日，當選為河南省長。2017年10月24日，在十九大上當選中共中央委員。

今年62歲的李紀恒廣西貴港人，仕途均在邊疆省份，在赴任內蒙古之前，先後擔任過廣西黨委副書記與雲南省委書記。2016年的「北上」，被評論界視為中共看重其在雲南和廣西的履歷，一方面可用外部活力整肅內蒙政壇，促動政經兩端的深化改革，另一方面也是同為資源稟賦相似的省份，李紀恒在滇桂兩地的發展與扶貧經驗可繼續有用武之地。

而李紀恒上任不久，內蒙古政壇便相繼跌落不少貪腐官員，經濟層面則主動擠出統計水分，似要「甩掉包袱，重新開始」。