巴西總統首度訪華贈送習近平球衣　中國將擴大進口更多巴西產品

巴西總統博爾索納羅上任後首度對中國進行國事訪問，周五（25日）先後與中國國家主席習近平、國務院總理李克強及全國人大委員長栗戰書舉行會面，中巴其後亦有發表聯合聲明。

習近平當天下午在北京人民大會堂為博爾索納羅舉行歡迎儀式，鳴放21響禮炮及共同檢閱解放軍三軍儀仗隊。習近平表示，中國和巴西分別是東西半球最有代表性的新興市場國家和最大的發展中國家。中巴建交45年來，雙方始終相互尊重、平等相待、互利共贏，成為發展中大國團結合作、共同發展的典範。

博爾索納羅上任後首度對中國進行國事訪問，與習近平會面。（新華社）

習近平指，當今世界正經歷百年未有之大變局，但和平、發展、合作、共贏的時代潮流沒有變，中國、巴西等新興市場國家整體崛起的勢頭沒有變，中方從戰略高度和長遠角度發展中巴關系的政策沒有變。當前，中國和巴西都處在國家發展的關鍵時期，雙方要總結過去、展望未來，開辟中巴全面戰略夥伴關係新願景，為維護世界和地區的和平、穩定與繁榮貢獻正能量。習近平提到，中方願進口更多符合中國市場需求的巴西優質產品和高附加值產品，並一道捍衛多邊主義，反對保護主義、單邊主義，促進世界經濟平衡、包容、可持續發展，推動國際秩序朝着更加公正合理方向發展。

博爾索納羅則稱中國是巴西的「偉大合作夥伴」，雖然兩國相距遙遠，但理念相近，巴西高度重視中國的大國地位，將發展對華關係放在巴外交優先方向。巴西將堅定奉行「一個中國」政策，也願同中方一道，捍衛多邊主義和自由貿易，加強在重大國際和地區問題上的溝通協調。

會談後，博爾索納羅與習近平共同見證多項雙邊合作文件的簽署，博爾索納羅更贈送一件巴西法林明高體育會的球衣予習近平。法林明高體育會在巴西十分有名，球迷數量全國最多，在國際足協中亦是排名第9位的勁旅。

博爾索納羅與李克強會面。（中新社）

此外，博爾索納羅還分別與國務院總理李克強及全國人大委員長栗戰書會面，李克強表示在當前國際形勢錯綜複雜變化、世界經濟下行壓力加大的背景下，中國願同巴西進一步擴大雙向開放，積極推進能源等領域互利合作，支持有實力、有信譽的中國企業按照市場化、商業化原則參與巴西基礎設施建設，願擴大進口符合中國市場需求的巴西優質產品；栗戰書亦指中國全國人大願進一步加強同巴西國會交流合作，為中巴務實合作順利推進提供法律保障和支持。

（新華社）