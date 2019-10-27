【華為風波】任正非：若特朗普來華為參觀，我會擁抱他

華為旗下心聲社區官網上周五（25日）發布該公司創始人、CEO任正非接受北歐傳媒的採訪紀要。在這次於10月15日在深圳進行的採訪中，任正非再次回應外界關注的熱點話題：美國總統特朗普、實體清單、5G等。 針對若特朗普想參觀華為的假設，任正非坦言：「可以給他看，我會擁抱他的。就像你們記者一樣，參觀我們展廳時，允許你們攝像、拍照。」又指美聯社參觀時，連電路板都允許他們拍攝。「如果想看我辦公室，更歡迎他去看一看，但是沒有他的辦公室漂亮。」

任正非表示，若特朗普（圖）來華為參觀，他會擁抱特朗普。（資料圖片）

任正非還表示，特朗普的減稅政策很好，全世界都應該向美國總統學習，把稅降下來，讓企業有更多錢來發展。但任正非這次提到，特朗普一邊減稅，一邊拿棒子打世界各個國家，嚇得每個國家都不敢去投資。「美國減稅的目的是為吸引外來投資，誰都不敢去投資，減掉的稅誰來繳？沒人來繳，美國就會陷入財務困難。」

被問及「做夢的時候會不會希望特朗普連任失敗」，任正非說：「首先，我從來沒有夢到過特朗普，因為我並不怎麼想念他；第二，他競選失敗與成功，與我們都沒有太大關係。下一任總統上來也不會撤銷實體清單，美國不會有人站出來為華為說話的。所以，我們已經有心理準備，實體清單會長期存在，我們必須要習慣這種生活。」

圖為華為Mate30 Pro手機。（資料圖片）

華為未來收入主要來自中國和歐洲

雖然對美國的「實體清單」已不抱幻想，但任正非依然認為，美國電訊商之所以消亡，不是華為崛起之過，而是它們自己走錯了路。他還表示，經歷過去半年到一年的波折，華為的奮鬥精神加強，「我們已經從惰怠開始逐漸走向堅強了」，同時指出華為未來的收入主要來自中國和歐洲。

對於5G後的新熱點，任正非認為，應該是人工智能會得到規模化使用。他指出，人工智能有幾個基礎條件：第一，要有超級計算系統；第二，要有超大容量的數位存儲系統；第三，這兩個系統要有超速聯接。當這些條件具備後，人工智能就具備希望。

（綜合報道）