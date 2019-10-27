【多圖】王岐山出席德仁天皇即位慶典　首穿新「中式服裝」成焦點

國家副主席王岐山近日赴日本出席德仁天皇即位慶典，除政治議題引起關注，王岐山的衣着也意外成為焦點。他身着一件「中國風」十足、頗像傳統的中式立領對襟短衫，不過不是常見的對襟排扣設計，前襟只有領口有一粒盤扣。其這身衣着，被指明顯有別於之前出現的中式服裝。

王岐山身穿新「中式服裝」，出席德仁天皇即位慶典。（路透社）

《北京青年報》旗下微信公眾號「政知圈」報道，這樣的着裝，在王岐山就任國家副主席之後的歷次外訪中是第一次出現。當日新聞畫面顯示，王岐山身着「中式服裝」出席德仁天皇的即位慶典，還出席當晚的慶祝宴會。其後，在與日本首相安倍晉三等會見時，王岐山則換回西裝。

央視新聞聯播畫面中還顯示，在進入即位慶典舉行地時，出現在王岐山身後的中國駐日大使孔鉉佑亦身穿「中式服裝」。

中國前駐伊朗、荷蘭大使華黎明曾透露，中華人民共和國成立後，在國宴和遞交國書等外交場合，國家領導人或使節一般不穿燕尾服，而以中山裝代替，女士則穿旗袍。然而，近幾年，有別於傳統中山裝的「中式服裝」頻頻出現在正式外交場合。

2014年3月，中國國家主席習近平對荷蘭進行國事訪問，他和夫人彭麗媛身穿中式服裝，出席盛大國宴。這是習近平首次穿中式服裝出席正式外交場合。這身中式服裝，對中山裝的關鍵部位進行改良，並保留中式服裝的傳統。

2018年11月，在西班牙進行國事訪問的習近平，出席西班牙國王舉行的隆重歡迎宴會。習近平和夫人彭麗媛都身着中式禮服，陪同參加晚宴的中方官員亦都清一色地身穿中式服裝。

外交部禮賓司前代司長魯培新曾解釋，禮賓司並未對領導人服裝的穿法作出硬性規定，是禮賓司會提前把出席場合的要求、特點和內容告訴領導人，由領導人自己決定穿甚麼樣的衣服。

▼ 中共歷代領導人穿着中山裝