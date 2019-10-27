【觀察】中國壓倒性贏得聯合國要職背後　美國影響力下降了嗎？

近日，有媒體曝光了2019年6月聯合國糧農組織總幹事選舉背後的內幕，引起外界的關注。這也被視為美國和中國在國際社會此消彼漲的一個縮影。不過，美國影響力真的在下降嗎？

據美國《外交政策》披露，美國支持格魯吉亞候選人基爾瓦利澤（Davit Kirbalidze），在選舉前特意籌備了一場規模盛大的晚宴來「拉票」。最終，基爾瓦利澤最終只獲得12票，來自中國的中國農業農村部原副部長屈冬玉以108票以絕對優勢當選。基爾瓦利澤的12票甚至與法國候選人凱特琳的71票相比也有巨大差距。

韓國《東亞日報》分析，6月聯合國糧食及農業組織秘書長選舉能明顯看出中國的影響力有所擴大。美國《外交政策》也稱，中國陸續佔據了主要國際機構的領導人職位，正在擴大其在國際社會的影響力。

據悉，在聯合國下屬15個專門機構裏，除了聯合國糧食及農業組織（FAO）之外，國際民用航空組織（ICAO）、國際電信聯盟（ITU）、聯合國工業發展組織（UNIDO）等3個組織的領導人也是中國人，分別是柳芳、趙厚麟和李勇。

此前，中國人也曾擔任過世界銀行首席行政官(楊少林)、聯合國經濟和社會事務部副秘書長（吳紅波）、世界衛生組織總幹事（陳馮富珍）、世界銀行首席經濟學家（林毅夫）。

相比之下，美國在聯合國機構裏由美國人擔任領導人的機構僅有世界銀行（WB）與聯合國兒童基金會（UNICEF）。

在第41屆聯合國糧食及農業組織大會上，中國提名的候選人屈冬玉（左）當選為第九任總幹事。這是中國人首次擔任該組織總幹事一職。（視覺中國）

近幾年，美國在國際社會和在聯合國組織裏的號召力下降明顯，轉折點在於2016年美國總統大選前後。美國新一任總統特朗普（Donald Trump）高喊「美國優先」，指稱「聯合國是一群喜歡吵鬧着度日的人聚集的地方」，並相繼退出了聯合國教育科學文化組織（UNESCO）、聯合國人權理事會（UNHRC）等聯合國下屬機構，還大幅減少了聯合國機構的分攤額。

此外，美國已經退出了一系列外交協定或組織，如《跨太平洋夥伴關係協定》、《巴黎氣候變化協定》、《伊朗核問題全面協議》、《移民問題全球契約》、與伊朗的友好條約、《維也納外交關係公約》中涉及國際法院管轄問題的任擇議定書、《中程導彈條約》，還威脅退出世界貿易組織（WTO）、萬國郵政聯盟、《北美自由貿易協定》等等。

在一系列的退群威脅和運動中，美國的國際號召力可能會受到損害，但其存在感和影響力並未有實質性的下降。

一是因為美國作為全球唯一超強國家的地位並未改變，中國崛起對美國的衝擊仍然相對有限；二是牢牢把控全球最強大的軍事力量與國際話語權，這也是中共所重視的所謂「槍桿子」與「筆桿子」；三是退群沒有改變美國與西方其他國家之間的根本關係，美國在很多地區與很多國家仍然擁有重要的共同利益；退群減少了對美國的限制，「單邊主義」令美國能夠更「任性」地施加本國影響力，包括對部分國際組織的繼續利用。

2019年10月21日，第70屆國際太空會議開幕，中國國家航天局代表團因團長被美國拒籤集體缺席。（VCG）

美國仍然是聯合國安理會常任理事國，是聯合國總部所在地，許多國際性會議會選擇在美國召開。10月21日，中國國家航天局代表團因團長被美國拒籤集體缺席了第70屆國際宇航聯大會，美國副總統（Mike Pence）在開幕式上表示要與「志同道合的熱愛自由的」國家合作，被認為暗示了美國從中作梗是中方缺席的原因。類似的操作也曾施加在俄羅斯和伊朗身上。因此時常有聲音呼籲聯合國總統搬出美國。

在美國號召力正在持續下行的同時，中國的認可度則在逐漸上行。除了中國政壇出身的官員越來越多地在聯合國等國際組織擔任要職，中國國家主席習近平提出的「構建人類命運共同體」理念已經兩次被載入聯合國決議。

再如在在新疆反恐的爭議性問題上，儘管美國等西方國家的政界和媒體頻頻指責，眾多亞非拉的發展中國家都以通過官方渠道表達了對中國立場和做法的支持，其聲勢甚至高過西方。

中國的「一帶一路」和亞投行是近年中國提出的兩個重要戰略動作，不僅有利於中國，也有利於相關國家的共同發展，其在包括西方國家在內的眾多國家得到響應也在展現着中國越來越大的影響力。