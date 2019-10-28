黑龍江省級優秀警察涉黑被查　月初曾獲邀赴京參加國慶70年大典

10月25日晚，據黑龍江省紀委監委網站消息，哈爾濱市公安局技偵支隊支隊長崔義、刑偵支隊副支隊長車福濱涉嫌嚴重違紀違法被查。通報指出，曾任呼蘭分局副局長的車福濱，還被指充當黑社會性質組織「保護傘」。頗具諷刺意味的是，車福濱本月初剛剛在北京參加國慶70年大慶觀禮。

車福濱本月初剛剛在北京參加國慶70年大慶觀禮。（網上圖片）

《北京日報》旗下的眾號「長安街知事」報道，中央掃黑除惡第14督導組日前進駐黑龍江，並點名呼蘭區「涉黑涉惡涉傘涉腐」問題，要求加大整治力度。兩天後，「哈爾濱市民喜愛的好警察」車福濱便應聲落馬。

公開資料顯示，車福濱現年47歲，1992年進入哈爾濱市公安局，2000年被調入刑偵部門。2018年1月任刑偵支隊副支隊長，為正處級官員。27年來，車福濱先後參與偵破刑事案件5000多宗、抓獲疑犯2100多名、捕獲各類逃犯406人，並榮獲個人「一等功」2次、「二等功」1次、「三等功」4次；被授予「全省優秀人民警察」、「市政法系統人民滿意幹警」、「感動哈爾濱年度人物」、「哈爾濱市民喜愛的好警察」等各級榮譽稱號50多次。

值得關注的是，車福濱本月初剛剛獲邀站在北京天安門國慶閲兵的觀禮台上。他當時受訪表示，從來沒有如此激動，且充滿幸福。他又說，「我要儘快回到自己的崗位，和戰友們一起履職盡責，守一方平安！」

為涉黑涉惡勢力充當「保護傘」

車福濱曾在黑龍江哈爾濱市呼蘭區任公安分局副局長長達3年。在這期間，包括呼蘭區原區委書記朱輝、原區長於傳勇、區政協主席孫紹文在內，呼蘭區先後有14名重量級領導幹部於今年5月到7月被查。

《中國紀檢監察》雜誌報道稱，落馬的14人均涉嫌為被民眾稱為呼蘭「四大家族」（楊、於、王、董）的涉黑涉惡勢力充當「保護傘」。據悉，以於文波為首的於家，以楊光、楊宏和楊榮等為首的楊家，以王志江為首的王家，以董俊珍為首的董家，在呼蘭長期盤踞於供熱、房地產、公共巴士路線、商貿等行業壟斷經營、欺行霸市，嚴重損害民眾利益。

今年8月5日，督導組向黑龍江反饋情況時，罕見地點名呼蘭案，認為這是民眾反映強烈的呼蘭區「涉黑涉惡涉傘涉腐」問題，稱其為「全省專項鬥爭掀開『蓋子』、撕開『口子』向縱深發展的重要標誌性成果」。

時隔兩個月，即10月23日，當督導組對黑龍江「回頭看」時，再次點名呼蘭區「涉黑涉惡涉傘涉腐」問題，要求在現有「撕開口子」、「揭開蓋子」，取得重大突破和成效的基礎上，繼續深刻總結剖析，拿出治本之策。如今督導組話音剛落，車福濱便應聲落馬。