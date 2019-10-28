【巴格達迪身亡】新華社：ISIS「化整為零」　恐怖遺毒遠未肅清

美國總統特朗普27日在白宮宣布，ISIS首領巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）26日在美軍發動的一次襲擊中自盡。 對此，中國官媒《新華社》今天（28日）刊文指，巴格達迪的恐怖遺毒遠未肅清，ISIS近年來進入「化整為零」的狀態更加值得警惕。

圖為巴格達迪。（AP）

特朗普為大選積累政治資本

文章稱，這次的消息由美國總統以新聞發布會的方式宣布，其可信度應該不用懷疑。特朗普大張旗鼓地宣布，因為這將是本屆美國政府的重要加分項：此時恰逢美國從敘利亞撤軍不久，特朗普政府可借此作為反恐「標誌性成果」，回應盟友對撤軍的批評，挽回些許顏面；還可以為美國在中東維持戰略收縮態勢提供理由，並能夠為明年的大選積累政治資本。

文章指出，在國際反恐高壓態勢下，巴格達迪的末日遲早要來。國際反恐問題專家普遍認為，近幾年，巴格達迪之於國際恐怖主義勢力，更多是一種「象徵性符號」，ISIS整體勢力衰敗已是大勢所趨。巴格達迪的死訊，將會大大挫敗中東地區尤其是敘利亞境內恐怖分子的士氣，短期內提振國際社會在中東反恐的信心，推動中東反恐向着更加積極的方向發展。

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中東恐怖主義土壤猶存

不過，文章也指出，在伊拉克，潛藏的ISIS恐怖分子仍在伺機發動襲擊；在敘利亞，數千名恐怖分子被羈押在多處營地，如何處置懸而未決；在也門、阿富汗、埃及，ISIS分支依舊活躍；在歐洲，多國政府擔心恐怖分子回流威脅自身安全。

文章續指，中東地區滋生恐怖主義的土壤仍然存在。西亞北非地區發生劇變的8年之後，敘利亞、也門、利比亞戰火未熄，伊拉克重建緩慢、示威遊行不斷，黎巴嫩、阿爾及利亞、蘇丹政局動盪，深層次問題猶存。

一份印有被列為國際恐怖分子的名單，ISIS首領巴格達迪當然被列為其中一員。（Getty Images）

根除恐怖主義需標本兼治

文章又指，巴格達迪之死儘管會讓ISIS遭受重創，但該組織並沒有被消滅。從長期趨勢看，恐怖組織結構呈現扁平化和分散化的特徵更加明顯，恐怖組織的分支機構實施襲擊的威脅仍存，中東乃至世界反恐形勢依然嚴峻。

文章認為，根除恐怖主義需標本兼治：各方需加強國際反恐合作，維持對其全方位的高壓態勢；一些國家也要早日結束戰亂動盪，實現社會和解，努力改善民生，消除恐怖主義土壤。