為政治局講解區塊鏈　浙大教授陳純曾是「趣鏈」董事長

10月24日下午，中共中央政治局就區塊鏈技術發展現狀和趨勢進行第18次集體學習，浙江大學教授、中國工程院院士陳純就區塊鏈技術和產業創新發展等問題為政治局作出講解，並給出意見和建議，而陳純的身份背景就成為內地傳媒關注的焦點。

陳純在政治局講解區塊鏈。（《新聞聯播》）

浙江大學官網顯示，陳純1955年12月出生於浙江象山，是一名電腦專家，浙江大學計算機科學與技術學院教授，2015年當選為中國工程院院士。陳純長期從事計算機應用領域的前沿研究工作，將高水平的研究成果應用於輕工和紡織業的改造和提升。今年10月中旬，陳純在由中國計算機學會主辦的2019 CCF區塊鏈技術大會上發表《聯盟區塊鏈關鍵技術與區塊鏈的監管挑戰》主題演講。

內地傳媒指出，陳純與杭州趣鏈科技有限公司關係緊密。過往披露的資料顯示，陳純為趣鏈科技董事長，蔡亮為副董事長，不過該公司官網最新資料顯示，蔡亮為公司董事長。

趣鏈科技成立於2016年，主要業務是區塊鏈技術產品與應用解決方案。2018年，浙江省科學技術廳將趣鏈科技認定為國家級高新技術企業。2019年3月30日，國家網信辦公布第一批境內區塊鏈信息服務備案編號，趣鏈科技成為首批通過該備案的機構。

今年9月，知識產權產業媒體 IPRdaily 與 incoPat 創新指數研究中心聯合發布「2019上半年全球區塊鏈企業發明專利排行榜（TOP100）」，趣鏈科技以66件專利，與騰訊同時位列12名，比京東領先1位。而根據《2018胡潤區塊鏈企業排行榜》發布的企業排名中，趣鏈科技跟同樣以底層平台作為應用場景的華為、螞蟻金服一樣位列前10。

（綜合報道）