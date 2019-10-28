【paul的政治小課堂．有片】甚麼是中共「第五個現代化」？

自十八屆三中全會以來，「第五個現代化」作為全面深化改革的總目標，在教育、法治、軍隊、制度建設等多個領域得到體現，特別是在法治領域提出了全面推進依法治國，出台和完善了一系列法律，進行了司法體制現代化改革。但相對於人民的期望和國家發展的客觀需要來說，當下中國仍有諸多不足，距離「第五個現代化」的目標依舊任重而道遠。

中共在毛澤東時代提出的工業、農業、國防、科技的「四個現代化」，一直以來被人們視為建設現代化國家的重要標準和目標。到了鄧小平時代，「四個現代化」藉着改革開放的東風，一路高歌猛進，從根本上改變中國的社會經濟現狀，極大地提升了中國的發展水平。「四個現代化」屬於物質文明範疇，背後寄託被貧窮落後折磨一百多年的中國人對於美好物質生活的嚮往。「第五個現代化」則明顯不同，不僅是指國家機構、制度體系、官員素質的現代化，而且還指執政黨的現代化。與具體的「四個現代化」不一樣，「第五個現代化」既有涉及到組織體系和制度體系的物質文明範疇，更有精神文明的範疇。

事實上，「第五個現代化」是一種全新的政治理念，是中國國家治理上的革命性變革，這表明中共對社會政治發展規律有了新的認識。對中國的政治發展，乃至整個中國的社會主義現代化事業來說，都具有重大而深遠的理論意義和現實意義。然而，如何能把握這個機遇，讓中國政治實現真正的現代化轉型，還需要中共認清這個概念的實質，克服執政短板，將這一政策落到實處。