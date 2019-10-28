中國書協原副主席趙長青被查　4年前曾被公開舉報「賣字斂財」

據中共中央紀委中國國家監委網站今天（28日）發佈的消息，中國書法家協會原分黨組書記、原副主席趙長青涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受調查。

根據中紀委網站消息，趙長青涉嫌嚴重違紀違法，由兩個部門對其進行查處：中紀委國家監委駐中宣部紀檢監察組，進行紀律審查；山東省監委，進行監察調查。

有人實名舉報趙長青賣字斂財、通過辦書法展覽從中斂財。（網上圖片）

公開資料顯示，趙長青出生於1953年7月，遼寧義縣人，曾長期在黑龍江工作，曾任黑龍江團省委副書記、黑龍江省委宣傳部副部長、黑龍江省委宣傳部副部長兼省文聯黨組書記等職。

2002年11月，趙長青赴京任職，歷任中國文聯國內聯絡部主任，書協分黨組書記、駐會副主席、秘書長，書協顧問等職，去年6月退休。

趙長青是中國書協近年來首個落馬的副主席。4年前，就有人公開舉報，稱其「賣字斂財」。2015年初，有人實名舉報趙長青，稱其把自己包裝成一流書法家，堂而皇之地賣字斂財、通過辦書法展覽從中斂財。

當時，官媒新華社還發表題為《官員爭相進協會當主席 暗藏權力買賣》一文，直斥中國文化界某些領域，一些所謂的「大師」氾濫、真假難辨，這背後隱藏着腐敗。

文章稱，在一些地方，當選省書協主席、副主席後，作品潤格上升，是「官本位」思想對藝術品市場的不良影響。

值得一提的是，去年退休後，趙長青依舊頻繁出席活動。比如今年7月30日，他就以中國書法家協會顧問的身份，出席了黑龍江地區的一個採風創作展。