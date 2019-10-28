中共黨媒點睛四中全會　推「中國之治」三原則

據新華社報道，10月28日至31日，中共第十九屆中央委員會第四次全體會議在北京召開，會議主題是研究堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化。會議召開當日的《人民日報》、新華網以及多地省市黨報以新華社的專稿「開闢『中國之治』新境界」的文章作為頭版報道內容，將中共此前提出的「治理現代化」稱為「中國之治」。

文章稱，「天下大治，古往今來無數治國者孜孜以求的理想，也是中國共產黨帶領中國人民矢志不渝的追尋。」而此次聚焦國家治理現代化，則是在前人的基點上，向「更高境界」的邁進。

中共十九屆四中全會聚焦國家治理現代化。（新華社）

國家治理體系和治理能力現代化，這個被多維新聞概況為「第五個現代化」的稱謂，首次是在中共十八屆三中全會上提出的，它被作為中共全面深化改革的總目標，第一次提上日程。

正如多維新聞此前分析，這個現代化不同於此前的「四個現代化」，它側重點不在經濟、物質、器物層面，而是在形而上的「道」的層面。它涉及經濟政治社會各方面的治理體系的改革，以及治理人員的能力提升。它包含政治上的改革，但也不是西方意義上的民主化改革。它更多是一種治理層面改革，而目標是鞏固和完善「中國特色社會主義制度」。

什麼是「中國特色社會主義制度」？它涉及中共黨、政、軍、經濟、社會、文化等一系列具有中國色彩的治理體制，其中，最根本的特殊之處，是在於中國共產黨在整個制度中的領導地位。堅持中國共產黨在各個領域的領導，是這個制度的最核心的原則，除此之外，堅持適當的民主，和堅持依法治國，是這個制度的另外兩個重要原則，同時也是在新時期提升中共領導能力的兩個保障。

在此前幾年圍繞中共政治改革的討論中，很多人猜測中國的治理現代化是向自由民主化的轉型，但不論是從中共近幾年的施政方向，還是中共領導層的說法上來看，這都是沒有根據的。中共不僅明確提出，治理現代化的方向是鞏固「中國特色社會主義制度」，而不是「西化」，而且，習近平也在多次高層會議中，提出要警惕西方打着「自由民主」「普世價值」的旗號而推行的顏色革命。

中國近幾年的黨政機構改革，提出了上千條的改革措施，包括人事、財政、司法、社會治理等方方面面，但圍繞的中心都是如何在既有體制的前提下，提升中共的領導能力和現有體制的治理效率，推動依法治國。

中共領導和依法治國，無疑被中共官方視為這場治理改革的核心原則，這在這篇「中國之治」的文章中也有所體現。它在文中總結了「中國之治」需要堅持的三個原則，其一是，堅持中國共產黨的領導，其二是，堅持以人民為中心，其三是，堅持全面依法治國。可謂這次會議的點睛之筆。