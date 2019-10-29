人民日報：區塊鏈未來已來　中國完全有條件取得領先地位

中央近日宣布要推動區塊鏈技術發展。中共總書記、國家主席習近平在中央政治局的會議上強調，要把區塊鏈作為核心技術自主創新的重要突破口，加快推動區塊鏈技術和產業創新發展。 一時之間，區塊鏈概念在內地受到熱捧。官媒《人民日報》刊文評論，稱應防止利用區塊鏈發行虛擬貨幣、炒作空氣幣等行為，又形容區塊鏈未來已來，中國完全有條件取得領先地位。

中共總書記、國家主席習近平在中央政治局的會議上強調，要把區塊鏈作為核心技術自主創新的重要突破口，加快推動區塊鏈技術和產業創新發展。（資料圖片）

文章稱，最高層的前瞻判斷，讓「區塊鏈」走進大眾視野，成為金融資本、實體經濟和社會輿論共同關注的焦點。中央政治局這次集體學習，專門強調「區塊鏈」，則為區塊鏈的發展和應用打開了想像空間。

文章指出，區塊鏈有存證、共享、信任和協作四個應用場景，其通過創造信任來創造價值，推動合作，協同交易雙方的行為。而隨著區塊鏈與金融資本、實體經濟的深度融合，傳統產業的價值將在數字世界流轉，將構建區塊鏈產業生態，推動產業變革升級。隨著「區塊鏈+」在各個應用場景落地，區塊鏈生態將逐步建立，為中國經濟轉型升級、實現高質量發展注入新動能。

文章稱，區塊鏈技術創新不等於炒作虛擬貨幣，應防止那種利用區塊鏈發行虛擬貨幣、炒作空氣幣等行為。（資料圖片）

籲防止發行虛擬貨幣、炒作空氣幣

文章強調，區塊鏈未來已來，但也要保持理性。區塊鏈技術與加密貨幣相伴而生，但區塊鏈技術創新不等於炒作虛擬貨幣，應防止那種利用區塊鏈發行虛擬貨幣、炒作空氣幣等行為。同時還要看到，區塊鏈目前尚處於早期發展階段，在安全、標準、監管等方面都需要進一步發展完善。

文章續指，區塊鏈發展的大方向沒有錯，但是要避免一哄而上、重複建設，能夠在有序競爭中打開區塊鏈的想像空間。中國在區塊鏈領域擁有良好基礎，一些大型互聯網公司早有佈局，人才儲備相對充足，應用場景比較豐富，完全有條件在這個新賽道取得領先地位。