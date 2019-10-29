英情報機構警告高校防中國「滲透」　中國專家：體現西方脆弱性

日前，英國《泰晤士報》（The Times）報道稱，英國軍情五處和英國政府通信總部（GCHQ）近日告誡本國高校，要將國家安全置於商業利益之上。他們擔心，對中國資金和學生的依賴正使得一些大學變得「脆弱」。 對此，有中國專家表示，此舉體現了西方的脆弱性，以及在自由和人權的問題上的雙重標準。

英國軍情五處和GCHQ警告稱，「敵對國家的有關人員正在將英國高校列為目標，以盜竊個人數據、研究數據和知識產權，這或將被用於其軍事、商業和威權主義利益。」

英國情報機構對高校強調，只能允許他國合作伙伴有限使用其計算機系統和研究數據。與此同時，他們承認這些做法或將「侵蝕」英國的國際研究合作系統。

英國《每日電訊報》則在近日指責英國高校在捍衛言論自由的問題上向中國妥協。

對此，中國國際問題研究院歐洲所所長崔洪建10月28日對《環球時報》表示，「現在的外部環境、局勢都在發生變化，歐洲國家對中國的疑慮、戒心也在增加。具體到英國，『脱歐』僵局又加重了其不安全感。」

崔洪建說，如今，中國的影響力超出經濟範疇，原先主要關注中國經濟影響力的西方將目光拓展到政治和安全領域。只要是他們認為有助於提升中國影響力的事情，都會加以戒備，這從另一方面來說也體現了西方的脆弱性。

崔洪建表示，西方在所謂言論自由和人權的問題上一直是雙重標準。他們所謂的「自由」需要對方符合其自身價值觀和意識形態，一旦不符合，就會設置障礙。