【四中全會．觀察】京西賓館外的三個人：鄭曉松、劉士余和畢井泉

10月28日，中共十九屆四中全會如期在北京京西賓館登場。當天上午，《新華社》僅發表簡短信息，披露中共總書記習近平代表中央政治局向全會作工作報告，並就《中共中央關於堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定（討論稿）》向全會作說明。

這4天，2017年秋天脱穎而出的近400多名中共黨內政治精英將在閉門會議中討論應對現實的政治和經濟風險，同時在務虛層面推動之前披露的中國特色社會主義制度「三步走」戰略的落地。

因為每年至少召開一次的中央全會是「閉門會議」，所以外界除了從會議結束當天發佈的公報及其一周內通過的決議和決議說明之外，很難知曉會議的議程和形式，具體出席、列席人員名單也更難為人所知。不過即使如此，對於今次中共四中全會，人們仍然可以確定有人可能註定不會出現在京西賓館的大會議樓裏了。

身為十九屆中央委員的澳門中聯辦主任鄭曉松於10月20日墜樓身亡。（資料圖片）

「墜樓身亡」鄭曉松

2018年10月23日，北京力推的粵港澳大灣區計劃標誌性工程港珠澳大橋通車儀式舉行。在此之前僅一周，身為十九屆中央委員的澳門中聯辦主任鄭曉松於10月20日墜樓身亡。

鄭曉松的突然身亡在當時引起不少猜測和爭論。鄭曉松墜樓次日，國務院港澳事務辦公室發佈消息稱，鄭曉松因患抑鬱症，於2018年10月20日晚在其澳門住所墜樓身亡。一周後，澳門中聯辦在訃告對鄭曉松給予高度評價，稱其是「中國共產黨的優秀黨員」。澳門中聯辦治喪工作小組稱，「鄭曉松同志曾在外交、財政、福建省和港澳等不同領域和地方工作。他具有強烈的事業心和責任感，忠於職守、敢於擔當，堅持原則、清正廉潔，在不同的崗位做了大量富有成效的工作。」訃告評價鄭曉松擔任澳門中聯辦主任後，「認真執行『一國兩制』方針和澳門基本法，積極謀劃澳門長遠發展，身患疾病依然忘我工作，為『一國兩制』事業做出積極貢獻。」

但即便如此，外界的困惑並未止息。彼時，中共反腐壓力持續不斷，黨內整風震動官場，各級官員多有「官不聊生」的感歎，甚至抑鬱自殺者也不在少數。媒體稱「抑鬱症」儼然成為中共官員中的流行病、高發病。

鄭曉松生於1959年9月，是一名曾在挪威奧斯陸大學和英國牛津大學就讀或研修過的職業外交官。鄭曉松1980年代從政後進入外交系統，曾任外交部辦公廳秘書，服務於當時後來出任首任香港中聯辦主任的姜恩柱。2000年鄭曉松從香港工作委員會調任中國財政部，歷任財政部國際司司長、財政部部長助理等職。中共十八大次年，鄭曉松被外放福建出任副省長，躋身副部級，3年後於2016年再回京進入中聯部任副部長。2017年中共十九大前夕，鄭曉松南下接替轉任香港中聯辦主任的澳門中聯辦主任王志民，從而躋身正部級官員，時年58歲。同年，鄭曉松十九大上當選十九屆中央委員，可以說在當時前途一片大好。

然而，鄭曉松的突然身亡終結了一切，這也意味着此次四中全會將考慮中央委員自然死亡而由中央候補委員中順序遞補一人。在此之前的2018年12月份，鄭曉松的全國人大代表身份已經自然終止。

除畢井泉引咎辭職外，劉士餘（圖）是目前十九屆中央委員會唯一被查落馬的成員。（新華社）

「主動投案」劉士余

5月19日，卸任中國證監會主席調任中華全國供銷合作總社黨組副書記、理事會主任的劉士余被宣布落馬。當晚，中紀委官網發佈消息稱，劉士余涉嫌違法違紀，主動投案，目前正在配合中央紀委國家監委審查調查。

這是迄今十九屆中央委員會中唯一被查的中央委員，也是2019年第三位被中紀委國監委調查的正部級官員，且是第二個主動投案的正部級官員。

1961年出生的劉士余早年在農行順風順水，頗有改革名聲。2015年中國股市遭遇年中「股災」，劉士余在三番五次的傳言後於2016年2月20日被證實接替肖鋼出任中國證監會主席，這在當時提振了股市。劉士余在上任後祭出三把火，頻頻發表整頓股市、打擊金融巨鱷的言論，令其聲譽一度如日中天。中國股市在其3年任期內逐漸企穩，但仍然難回到之前的繁榮，2019年1月份中國證監會正式結束劉士余的主政時期。

劉士余離任但是並未離開風暴眼，隨後有關違規IPO等消息開始傳出，直到5月份被證實「投案自首」。10月初，中共官方消息稱，劉士余嚴重違反黨的政治紀律和政治規矩、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律，其行為構成嚴重職務違法，且在中共十八大後不收斂、不收手，應予嚴肅處理。但鑑於其能夠主動投案，如實交代違紀違法問題，認錯悔錯態度較好，可予從輕處理。最後，中央紀委給予劉士余留黨察看二年處分，國家監委給予其政務撤職處分，降為一級調研員（正處級）；終止其中共十九大代表資格；收繳其違紀違法所得。留黨察看二年的處分，待召開中央委員會全體會議時予以追認。

這一通報雖然並未認定撤銷劉士余的中央委員資格，僅表示待中央委員會追認其留黨察看兩年的處分決定，但是考慮實際影響，劉士余可能難免此被撤銷中央委員命運。

2018年吉林長生問題疫苗事件中被要求引咎辭職的國家市場監督管理總局黨組書記、副局長畢井泉也可能難保中央委員身份。（資料圖片）

「引咎辭職」畢井泉

除上述兩人外，2018年吉林長生問題疫苗事件中被要求引咎辭職的國家市場監督管理總局黨組書記、副局長畢井泉也可能難保中央委員身份。

1955年出生的畢井泉在踏入仕途後一直在國家部委工作，先後在國家物價局、國家計劃委員會任職。此後機構改制，2005年畢井泉調任發改委秘書長，次年升任發改委副主任，躋身副部級，時年51歲。2008年畢井泉調任國務院副秘書長，並在此後的7年任期內負責為時任國務院副總理王岐山、副總理汪洋提供保障，並且分管藥監。2015年畢井泉趕上末班車，在60歲副部級退休年齡紅線前執掌國家食藥監管總局，躋身正部級。畢井泉任期內動作頻頻，號稱「3年的變革，比過去30年的總和還要多」。

2018年3月份李克強內閣大改革，畢井泉改任國家市場監督管理總局黨組書記、副局長，然而不久即發生吉林長生問題疫苗事件。該事件引起高層注意，中共最高領導人習近平在同年8月召開的中央政治局常委會專門聽取匯報，多名省部級官員受到追責，其中畢井泉被要求「引咎辭職」。

當然，這也並不意味着畢井泉隨即失去中央委員身份，此次四中會否決定撤銷其中央委員資格也在兩說之間。根據以往慣例，因為重大責任事故被要求引咎辭職，只是表示一定時期內內不得擔任任何職務，其政治生命是否終結還需要考慮其本人的實際狀況。以曾經兩起兩落的孟學農為例，孟學農連任十六、十七、十八屆中央委員，期間先後因2003年SRRS應對不力引咎辭職免去北京市長一職，2008年再因山西襄汾潰壩事故引咎辭任山西省長一職，但兩次「引咎辭職」均在事後一定時限後復出，更未失去中央委員身份。

中共《關於實行黨政領導幹部問責的暫行規定》第十條規定：「受到問責的黨政領導幹部，取消當年年度考核評優和評選各類先進的資格。引咎辭職、責令辭職、免職的黨政領導幹部，一年內不得重新擔任與其原任職務相當的領導職務。對引咎辭職、責令辭職、免職的黨政領導幹部，可以根據工作需要以及本人一貫表現、特長等情況，由黨委（黨組）、政府按照幹部管理權限酌情安排適當崗位或者相應工作任務。引咎辭職、責令辭職、免職的黨政領導幹部，一年後如果重新擔任與其原任職務相當的領導職務，除應當按照幹部管理權限履行審批手續外，還應當徵求上一級黨委組織部門的意見。」

畢井泉現年64歲，料距離退休年齡僅1年時間，如果沒有其他政治問題，保留正部級待遇和中央委員身份，將是大概率事件。