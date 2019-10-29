美華裔諾獎得主朱棣文：無國家可壟斷科學　閉門造車完全錯誤

第二屆世界頂尖科學家論壇今天（29日）上午在上海開幕，1997年諾貝爾物理學獎得主、美國前能源部長朱棣文（Steven Chu）在論壇上表示，沒有一個國家可以壟斷科學，一些國家建立圍牆、閉門造車的想法是完全錯誤的。

第二屆世界頂尖科學家論壇29日在上海開幕。（第一財經）

論壇由上海市政府主辦、世界頂尖科學家協會發起，主題圍繞「科技，為了人類共同命運」，共有44位諾貝爾獎科學家，21位獲得圖靈獎（Turing Award）、沃爾夫獎（Wolf Prize）、拉斯克獎（Lasker Award）、菲爾茲獎（Fields Medal）等世界級獎項的科學家參與。

3位今年的新科諾貝爾獎得主，包括天體物理學家米歇爾•馬約爾（Michel Mayor）、生物學家格雷戈•塞門薩（Gregg Semenza）和威廉•凱林（William Kaelin Jr.）率先上台發表了主旨演講，分享了各自在基礎科學領域的突破。

朱棣文2008年出任美國第12屆能源部長，是首位人士以諾獎得主身份入閣。（資料圖片／鄧芯怡攝）

朱棣文：科學兼具合作性、競爭性

擔任論壇主持人的朱棣文隨後總結道，沒有一個國家可以壟斷科學，一些國家建立圍牆的想法是完全錯誤的：「在歐洲，在北美，在亞洲，科學家們都是互相分享點子的。一個科學家的發現可以激發另外一個科學家獲得更多發現，在其他分支上也得到新的突破。」

朱棣文強調，如果各國閉門造車，停止對話，認為這樣就可以優先於人，這種想法是錯誤的。科學確實有合作性，也有競爭性，但最後人們要共同把科學領域向前推進：「閉門造車，不想讓人家剽竊，這種態度是不對的，所以我鼓勵所有的年輕科學家，你付出的更多，收穫也會更多」。

第二屆世界頂尖科學家論壇現場。（第一財經）

朱棣文原籍中國江蘇，父母曾在美國留學及後定居當地，1948年朱棣文於美國密蘇里州聖路易斯出生。他於1970年在美國羅切斯特大學取得數學及物理雙學士學位，更因鐳射冷卻和原子捕集的傑出研究，在1997年獲頒諾貝爾物理學獎的殊榮。2009年1月，他出任美國第12屆能源部長，是首位人士以諾獎得主身份入閣，2013年4月離任，現於美國史丹福大學擔任教授。

（綜合報道）