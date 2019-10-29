華為孟晚舟案糾纏不清　誰是加拿大對華關係救星？

加拿大總理杜魯多驚險勝出大選，現正籌組少數黨政府。在其對上一個任期尾聲，中加關係急速惡化，最大因素不外乎是華為副董事長孟晚舟一案。這一宗引渡案件把兩國關係由一般競合交易，驟然拉進到糾纏不清的「國際道義」爭議，致令難以和解了事。

華府「長臂管轄」有揀擇

加拿大與美國毗鄰，政治上同屬西方民主政體，經濟上以美國為第一大貿易夥伴，因此北京不會異想天開，期望渥太華忽然間脫離西方陣營，跳入中國懷抱。

中方預期加拿大會採用一般「中等國家」的方法，明裡不會在兩強間「選邊站」，暗裡就互有默契：西方國家之間是「朋友」，中國是「客戶」。北京可以容忍在兩強角力之間，各國不斷耍虛招，間中有所偏向。

加拿大總理杜魯多。（資料圖片）

加拿大正是如此，既遲遲未有決定是否批准華為參與5G建設，又同意在《美墨加協定》中加入「毒丸條款」，拒絕與「非市場經濟體」達成自貿協議，矛頭直指中國。孟晚舟案卻是另一個級數的事情，致使北京覺得忍無可忍。

助美國壯大封殺聲勢

在加拿大說詞中，美加兩國簽有引渡協議，加方是依法逮捕孟晚舟，不存在政治謀算。

可是對中方而言，美國千不挑萬不揀，偏偏要將「長臂管轄」施在孟晚舟身上，難道與之前的華為圍堵戰無關？又與之後下令供應商封殺華為無關？這一場拘捕大戲無異於一記信號彈，標誌著美國會對華為認真下重手。

加拿大是美國的「自己人」，外交上倒向華府是意料中事，但在北京眼中，正當華為風波如火如荼之際，渥太華不顧及孟晚舟可能成為「政治人質」，僅僅基於美方「片面之詞」，居然對一名「非戰鬥人員」下手，協助美國壯大封殺華為的聲勢，由指控企業從事間諜活動，聚焦於創辦人之女的「違法」故事。

中方處理手法轉危為機

中方視加拿大為「背信棄義」之國，杜魯多可以在新任期如何「拆彈」呢？

最直接當然是釋放孟晚舟，但按加國制度，總理此是出面介入是絕無可能。長此下去，有加媒便引述律師所言，訴訟歷時十年八年並不罕見，但不論哪一黨執政，渥太華都沒可能任由與主要貿易夥伴持續交惡。

儘管孟晚舟案引發震蕩，中方處之泰然兼轉危為機。美方以逮捕孟晚舟以大張旗鼓，中方同樣藉孟晚舟案，站在「受害人」立場，首先在國際輿論場上大舉反擊，如華為創辦人、孟晚舟之父任正非便當上「最佳公關」，然後北京祭出「限加令」，禁止加拿大農產品入口，從而警告他國不要隨便為美國「作嫁衣裳」。

如是者加拿大一來一時三刻不能放或引渡孟晚舟，炸彈一直都在，二來任正非表明願意為國家犧牲女兒，中方不急於要為加方「解套」，三來事涉「背信棄義」，加方沒把握可以憑「放生」華為作籌碼，用利益換回信任。解鈴還需繫鈴人，看來加拿大終歸要旨意中美和解，由華府親自善後，才能夠真正抽身而出。