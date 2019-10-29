【2020台灣大選】台灣青年選票　風向標開始翻轉了嗎？

2018年台灣「九合一」選舉，韓國瑜憑藉經濟民生議題，成功擊敗民進黨籍候選人陳其邁，當選高雄市長，其中「北漂青年」論述，因擊中高雄青年心裏的痛點，被認為是勝選原因之一。

可是勝選的好景不常，經過了大半年的內外政治發展變化，蔡英文在台灣青年中的支持率已具有壓倒性優勢，成為兩人民調差距的中堅力量，韓國瑜近期也似乎動作頻頻想要重拾青年支持。究竟台灣青年的支持意向，有無再次扭轉的機會？

高雄市政府青年局10月1日掛牌成立，高雄市長韓國瑜出席主持儀式。（中央社）

先來看差距分析。2016年台灣總統大選總投票率為66.27%，根據台灣中選會的委外研究，20至39歲投票率約為55%到60%之間；而根據2018年九合一選舉名冊，20至29歲選民有314萬人、30至39歲選民則有364萬人；若以六成投票率來估計，2020年大選39歲以下青年將有400萬人會出來投票，而韓國瑜、蔡英文在其中的差距究竟是多少？

根據「蘋果新聞網」10月21日發佈的民調，韓國瑜在20至29歲群眾中僅得到12.7%支持度，遠遜蔡英文的54.9%；30至39歲中也僅有16.7%支持度。

但10月25日韓國瑜拋出「出國交換一年」政策後，「蘋果新聞網」10月28日發佈的民調顯示，20至29歲群眾中，韓國瑜支持度升為25.2%，蔡英文仍有53.1%；30至39歲中，韓國瑜則升至28.2%，蔡英文降為35.5%。

蔡英文目前在年輕選民中仍較有優勢。（中央社）

整體而言，韓國瑜青年民調有回温的趨勢，按照台灣青年投票人口400萬推估，韓國瑜與蔡英文的差距從140萬縮小到近70萬票，假設2020年總投票率與2016年一致，則這70萬票之差，仍能影響5.5%的總得票率，不可忽視。

為求重拾年輕人的支持，韓國瑜方面近期紛紛推出各種競選方案與政策因應，包含與YouTuber合作、推出手機app、青年座談與青年政策等等。在與YouTuber合作的部分，韓國瑜曾在2019年8月與東亞地區知名的五組網紅YouTuber合作拍攝高雄市營銷短片，惟並未拉抬年輕族群對韓國瑜的好感。

台灣既有的主流YouTuber們對韓國瑜的態度大都較為保守，且不少與蔡英文合作過影片，點閲數頗佳。例如台灣著名YouTuber「蔡阿嘎」即曾在一部260萬觀看次數的消遣韓粉的影片中說，「我不能說百分之百，絕大部分台灣YouTuber都不是韓粉」；再加上許多YouTuber都拍攝了諷刺韓國瑜的影片且取得不俗成績。要想在現有YouTube環境下插旗，韓國瑜相當依賴韓粉建立起的YouTuber頻道宣傳。

根據台灣《鏡周刊》的統計，包含「寒國人」、「高雄林小姐」、「鈞鈞」、「陳清茂」等挺韓YouTuber，前3名已突破10萬人訂閲，第4到10名則有3至10萬人訂閲，成長幅度不小。然而需注意的是，儘管韓粉創建的YouTube頻道正在增長，但影片內容、企劃、場景、觸及人數與整體質量，與蔡英文曾經合作的YouTuber們相比，還是明顯看得出來落差太多。至於有韓粉自己開發「一支穿雲箭」手機app，雖然在iOS跟Android加起來有近萬份評論，卻疑受到韓粉跟反韓民眾狂刷正、負評價，呈兩極化，目前也還看不出是否具有實際吸引青年的效應。

韓國瑜相當注重「穿雲箭」的功能，可是穿雲箭卻似乎始終沒辦法讓青年看見。（韓國瑜競選辦公室提供）

與寄望網紅相較，真正有意義的是推出政策與直接交流。韓國瑜在10月27日青年政策論壇上表示，「我是最關心年輕人的總統候選人，這不是吹牛」，看得出他極力想挽救青年支持度。可是在國政顧問團協助下韓國瑜推出青年「撐腰三政策」，包含「錢給你，做自己；住一起，省到底；留下來，我挺你」，卻未能吸引年輕選民的共鳴。

理由在於，台灣青年普遍沒有與銀行借貸的習慣與相應的財務教育，真正願意借錢發展的青年，絕對是少數中的少數；且台灣青年現在普遍不喜歡婚後跟父母同居，更遑論與陌生老人共居？再者，留人才的相關配套，大多是現有的機制拼湊而成，看不到什麼亮點。

少見的亮點是讓學生「中英文雙語教育」、「出國交換一年」的提議，被認為是拉抬青年民調的關鍵力量。此議立意雖好，卻牽動社會資源分配的敏感神經。台灣教育部次長劉孟奇表示，不論怎麼試算，經費需求恐都是「征服宇宙級別」；韓國瑜辦公室則說，會挪前瞻計劃經費支應，相信後續還有很多配套需要進一步討論，如國內外課程的銜接、台灣教育資源的相應調整等等。

日前，韓國瑜在高雄一場活動中以「海賊王」裝扮為主題， 戴上草帽擔任故事主角。（中央社）

選舉是一場大型營銷戰，其核心是候選人、政黨、政見作為產品，如何確定市場定位以吸納客群。就產品定位而言，韓國瑜不會不知道，在年輕族群中，具現任優勢的蔡英文已牢牢在「認同」維度上掌握住台灣青年的主流支持，他在這個維度贏不了；韓國瑜只能訴諸另一個維度的戰場，也就是讓他2018年勝選的「社經」議題，而社經議題不純然是一個賺錢、發財與否的課題，更與社會正義、財富重分配等深層問題環環相扣。

「出國交換一年」當然是一個亮點，予人階級流動的美好想象，可是韓國瑜至今仍未見其他「打動人心」的青年政策。

如果把青年視為一個世代，則青年政策完全指向世代間社會問題的核心，以社經維度崛起的韓國瑜，如果沒有持續推出更多具有實踐社會正義、平衡世代差距、翻轉階級不均意涵的青年政策，如生育、居住、就業、城鄉發展策略等，則韓國瑜「出國交換一年」政策後的民調躍起，就只會是曇花一現、無以為繼，與蔡英文競逐400萬青年的支持，也難有獲勝的希望。