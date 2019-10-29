內蒙古女廳官被公訴涉罕見罪名　哥哥邢雲是斂財4.5億大老虎

據《北京青年報》旗下微信公眾號「政知圈」29日（周二）報道，呼和浩特市人大常委會原副巡視員邢燕菊（副廳級）被公訴。官方消息稱，她涉嫌受賄罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪。 邢燕菊是內蒙古自治區人大常委會原副主任邢雲的妹妹，邢雲早前落馬，受審時被指非法收受他人財物，共計折合4.49億餘元（人民幣，下同）。

邢燕菊被公訴。官方消息稱，她涉嫌受賄罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪。（網絡圖片）

報道指，邢燕菊的案件比較特殊，她是先被決定逮捕後開除黨籍的。今年4月29日，內蒙古檢察機關以「涉嫌受賄罪」對邢燕菊決定逮捕。5月11日，內蒙古紀委監委發布消息，稱邢燕菊被開除黨籍、取消退休待遇。通報稱，她對抗組織審查調查，轉移隱匿涉案財物，與他人訂立攻守同盟；將公權力作為謀取私利的工具，長期亦官亦商，與私營企業主相互勾結，謀取私利；違規將單位的公車與企業人員車輛互換使用等。

與被決定逮捕時相比，邢燕菊的罪名多了一個，即「掩飾、隱瞞犯罪所得罪」。這一罪名在落馬官員中並不常見。

據起訴書指控：邢燕菊先後利用擔任呼和浩特市房產局副局長、局長，呼和浩特市賽罕區區長、區委書記，呼和浩特市人大常委會副主任等職務上的便利，索取或者非法收受他人財物，為他人謀取利益；利用本人職權或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為請託人謀取不正當利益，非法收受請託人財物，數額特別巨大；明知是他人犯罪所得而予以轉移，依法應當以受賄罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。

8月15日，遼寧省大連市中級人民法院一審公開開庭審理了內蒙古自治區人大常委會原副主任邢雲受賄一案。（央視）

邢雲於2018年10月25日落馬。在檢方對邢燕菊決定逮捕的同一天，她的哥哥邢雲被開除黨籍。今年8月15日，邢雲受審。據檢方指控，1996年至2016年，邢雲利用擔任伊克昭盟委副書記、伊克昭盟行政公署盟長，伊克昭盟委書記，內蒙古自治區黨委常委、包頭市委書記，內蒙古自治區黨委常委、政法委書記和內蒙古自治區人大常委會副主任等職務上的便利，為有關單位和個人在工程承攬、職務調整晉升等事項上提供幫助，直接或者通過其近親屬非法收受他人財物，共計折合人民幣4.49億餘元。

近年來內蒙古政法系統多人被查，其中趙黎平被法院判處死刑。（央視）

內蒙古政法系統多人被查

在邢雲擔任內蒙古政法委書記期間，內蒙古公安廳廳長正是趙黎平。趙黎平因犯故意殺人、受賄、非法持有槍支彈藥、非法儲存爆炸物四宗罪，被法院判處死刑。邢雲2018年10月落馬後，內蒙古政法系統震盪不斷，內蒙古自治區公安廳原黨委委員、副廳長孟建偉（正廳級）及內蒙古自治區公安廳原副廳長趙雲輝先後落馬。此外，2018年11月1日，內蒙古自治區公安廳副廳長、呼和浩特市副市長、呼和浩特市公安局局長李志斌自殺身亡。

內媒《上游新聞》的報道稱，有知情人士透露，李志斌自殺涉及包頭億萬富豪、惠龍集團董事長金利斌自焚案，也與邢雲被查有關。

（微信公眾號「政知圈」）