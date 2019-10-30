崔天凱：企圖割裂中共和中國人民，是對中國人民的挑釁

據中國駐美大使館網站周二（29日）消息，駐美大使崔天凱周一（28日）在侯斯頓出席喬治·布殊美中關係基金會舉辦的「美中關係四十周年」研討會並發表主旨演講。 他在演講中指，中國並不謀求霸權，現在美國妖魔化中國成為新的「政治正確」，其中的偏見和雙重標準令人驚詫；而企圖割裂中共和中國人民，是對全體中國人民的挑釁。 他表示，今天中美關係正被建交以來罕見的烏雲所籠罩，但相信中美關係一定能夠風雨無阻、健康穩定向前發展，更好地造福兩國和世界人民。

崔天凱在「美中關係四十周年」研討會上發表主旨演講。（網上圖片）

崔：中國對謀求霸權根本沒有興趣

崔天凱說，中美建交40年來，兩國關係取得歷史性發展，在促進世界和平與繁榮方面的共同利益與合作需求達到前所未有的水平。然而今天，貿易戰、「新冷戰」、「脫鉤」、「文明衝突」等極端理念甚囂塵上，美國是否準備與中國這樣一個文化和政治制度不同的大國和平共處、共同發展？對於更多快速發展的新興大國，美國又會做出甚麼戰略抉擇？

崔指出，中國從來不追求一枝獨秀，更不會做損人利已的事。中國相信合作共贏，所以主張各國一起構建人類命運共同體。中國有5000年文明史，深知強權霸道終不持久的道理。中國的發展目標是要超越自己而非取代別人，對謀求霸權根本沒有興趣。妖魔化中國成為新的「政治正確」，其中的偏見和雙重標準令人驚詫。違背國際關係準則、破壞國際秩序的行為究竟來自何方，國際社會是有廣泛共識的。

圖為外媒一直關注的新疆「再教育營」。（資料圖片）

希望美國對華政策基於現實，保持理性

談到新疆「再教育營」（官方稱職訓中心），他指中國沒有靠發動戰爭去應對恐怖主義，而是通過教育和培訓幫助受極端和恐怖思想影響的人們重返社會和正常生活。台灣、香港、新疆事關中國主權和領土完整，「究竟誰在挑釁，誰在防衛，難道不是一清二楚嗎？」強調中國絕不會在國家的核心利益上退讓，分裂中國的圖謀也絕不會得逞。

崔又指，中國共產黨在近百年奮鬥中始終代表和堅定維護中國人民的利益，得到中國人民的深厚信任和衷心擁護。否認這一切，就是否認百年中國歷史。企圖割裂中共和中國人民，是對全體中國人民的挑釁。希望美國對華政策能夠基於現實，保持理性，而不要被偏執和誤判引入歧途。

崔天凱指中美兩國合則兩利，斗則俱傷。（資料圖片）

崔進一步指，中美關係站在新的十字路口，兩國關係的未來取決於今天作出的選擇。中美合作可以辦成大事，失去中美合作，則可能一事無成。堅持友好合作是兩國的主流民意，也是中美雙方唯一正確的選擇。企圖在兩國人民之間製造對立、煽動仇恨違背兩國人民的根本利益，是不得人心的。違背人民意願的圖謀都是不可能長久的。

他最後表示，相互尊重、求同存異是過去40多年來中美關係不斷發展的根本保障。歷史充分證明，中美各自的成功對彼此都至關重要，兩國合則兩利，斗則俱傷。相信在基金會和中美兩國各界有識之士共同努力下，中美關係一定能夠風雨無阻、健康穩定向前發展，更好地造福兩國人民和世界人民。

（中國駐美大使館網站）