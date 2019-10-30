【觀察】誰是蔡英文心目中的「中共代理人」？

根據台媒報道，民進黨立院黨團於當地時間2019年10月29日臨時出招，在立法院會透過變更議程的方式，將數個「中共代理人」法案付委，並以人數優勢否決國民黨、親民黨團提出的複議案。而這樣的舉動顯示「中共代理人」法案有可能在2020總統大選前通過，屆時將成為民進黨「抗中拒統」的實質法律工具。

不過蔡英文政府深怕台商反彈，因此特別在10月30日由陸委會主委陳明通強調，「修法針對的是中共滲透行為、並非針對哪個個人，與台商無關，請台商好好經商、好好賺錢」。同時陳明通說，「目前立法院有幾個不同的反中共滲透版本，陸委會將盡快與黨團整合」。

陸委會主委陳明通。（網絡圖片）

時間拉回到7月5日，蔡英文在立法院通過「國安五法」後表示，將在立法院下一個會期內完成「中共代理人」的法修，屆時將嚴格規範人民、法人、團體或機構為中共進行危害國安的政治宣傳、發表聲明，以及參加中共所舉辦的會議。

消息一出，包括在野黨與部分輿論都表達了疑慮，而台灣官方、民進黨立委等方面則持續澄清。蔡英文本人也站到第一線表示，此修法並非為了選舉，而是「很嚴肅的國家安全議題」。

而「國安五法」的實質內容分別是共諜案適用外患罪（刑法部分條文）；涉密人員管制期間不得縮短（國家機密保護法部分條文）；為中共發展組織關七年以上重罰一億、退休軍公教人員若被判定為共諜，剝奪其全部終身月退俸、網路共諜行為納入規範（國家安全法部分條文）；兩岸政治協議國會人民雙審議（兩岸人民關係條例增訂第5條之3條文）；政務副首長、少將以上退休後不得參與中國政治活動（兩岸人民關係條例部分條文）。

國台辦多次痛批「禁止中共代理人」立法。（網絡圖片）

而「中共代理人」的法案內容則還未進一步確定，根據民進黨立委李俊俋表示，民進黨的基本態度有三：確定不立專法、不採代理人登記制、儘量不影響台商。根據分析，修法有二大方向：一是如時代力量（時力）黨團及民進黨立委餘宛如等人所提，主要是參考美國「外國代理人登記法」，重點在資訊揭露，而非處罰。另一則是民進黨團所提兩岸關係條例修正草案，重點在「禁止中共代理人」。

不過，時力的版本，已被民進黨團總召柯建銘批為形同可以「合法代理」，將使得中共代理人的修法形同虛設，因此民進黨團不會採取這種立法方式。然而，若依民進黨團版本，將來台灣民眾赴大陸開會或簽署相關聲明，都可能面臨觸法，甚至可處3年以下徒刑，早已引起台商、台生反彈。

但不管是「國安五法」或「中共代理人」法案，都是以「危害國家安全」的大帽子扣在蔡英文政府想針對的對象，因此民間也認為這將會是新的「綠色恐怖」的到來。而這兩大法案的危害其實十分明顯，將使得兩岸的民間交流陷入「風聲鶴唳」的局面，也使得兩岸關係迎來大倒退。此外，「中共代理人」的內容已經涉及侵害人民言論自由，恐有傷害民主自由體制的疑慮。

即便陳明通嘴上說「修法針對的是中共滲透行為、並非針對哪個個人」，但無論是民進黨蔡英文或陸委會在擬定相關法案時，心中必然有其想針對的對象，而這些群體會是誰呢?

首先，雖然蔡英文說並非為了選舉考量才進行修法，但明眼人也會認為民進黨的舉動主要是針對政敵國民黨，因此不管是「國安五法」或「中共代理人」，將一定程度對於「友中」的國民黨和支持者產生衝擊，同時也使得2020總統大選的基調變成「反中拒統」和「親中拒統」的對決，但無形中「拒統」已經成為台灣主流民意。甚至不排除未來國民黨總統候選人韓國瑜所提出的兩岸政策會有違反「中共代理人」法案的可能性，因此將使得主張「友中」的國民黨在兩岸議題上更加綁手綁腳。

其次，是針對所謂的「紅色媒體」，當然這些媒體是已經被「抹紅」的，最知名的顯然是旺旺中時媒體集團，其特點主要是宣揚兩岸和平交流的重要性，同時透過媒體介紹中國大陸和平崛起的近況。而在2019年「九合一」選舉和2020總統大選中，該媒體「不留餘力」地助選國民黨籍韓國瑜，或許也是使其成為蔡英文政府針對的對象的原因之一。

蔡英文此前bias，要完成「中共代理人」的法修，嚴格規範人民、法人、團體或機構為中共進行危害國安的政治宣傳、發表聲明，以及參加中共所舉辦的會議。（中央社/資料圖片）

再者是所謂的「顯性統派」和「隱性統派」。台灣民眾的政治主張十分多元，因此也必然有支持兩岸和平統一的人群存在，例如著名的媒體人黃智賢就是其中的代表。但在兩岸關係越來越緊張的情況下，在台灣明目張膽地宣稱自己主張「兩岸統一」已經成為政治不正確，而「國安五法」或「中共代理人」的修法，將更進一步使得台灣統派只能將統一的主張降維成「兩岸和平交流」，同時也讓「顯性統派」成為「隱性統派」，在面對兩岸議題時只能越來越沉默，不敢聲明「友中」的政治主張。

不過蔡英文或陸委會恐怕沒想到「中共代理人」法案最終可能導致兩岸民間交流大受影響，因此當前在陸台商和台生的反彈恐怕只是第一波，而根據統計，目前在大陸生活的台灣民眾約有200萬人，在「中共代理人」法案通過後，估計也將會有後續的反彈，因為這將無形中讓他們處於「犯罪邊緣」，而這些人或許並非蔡英文心中的「中共代理人」，但卻遭到波及。