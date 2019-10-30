【觀察】中共整風運動重心下移至民生　整治「漠視侵害群眾利益」

據內地官媒報道，中紀委國家監委會同教育部、民政部、住建部、水利部、國家衛健委、國家醫保局等部門，日前公布在「不忘初心、牢記使命」主題教育中專項整治「漠視侵害群眾利益」問題的第一批成果，以回應民生關切。

所謂「主題教育」，外界稱之為整風運動，是中共治黨的一大法寶，起源於毛澤東時期。每逢中共黨內思想混亂、急需統一思想，又或要塑造領導人權威、政治動員，中共都可能會發動整風運動。及至後來中共要治國理政，也會通過這種方式對某些領域的頑疾進行運動式的治理。

2018年2月11日，習近平在四川貧困縣考察。（新華社）

從2012年至今，中共已發起過多次主題教育。比如，第一輪是2013年5月發起的「群眾路線教育活動」，也稱「反四風運動」，以整治中共黨內的形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風，對反腐運動的輿論聲援。當時中共腐敗問題嚴重，為治理官場的腐化，這次教育活動從思想和輿論上為反腐運動造勢。

第二輪是從2015年開始，中共在縣處級以上領導幹部中展開「三嚴三實」主題教育，此次教育是上一輪的深化，指向中高級官員中存在的官僚主義和形式主義。上一輪整風由於承擔為反腐敗破局的任務，側重點主要還是在反官場更為表層的「奢侈腐敗」。而隨着反腐的深入和各項改革方案的推出，官場中開始出現明顯的「不作為」現象，形式主義突出。因此，次輪教育的側重點也由反「享樂主義和奢侈之風」轉移到「形式主義和官僚主義」。

而第三輪的主題教育，就是2016年2月開始在全體中共黨員推動的「兩學一做」（學黨章、學講話、做合格黨員）整風運動。其主要目的是，將整風運動從前兩輪的高層官員、基層官員的圈子裏推廣到全體中共黨員，並將其常態化、制度化。因此，是次的側重點也從前兩輪的反四風、反官僚主義的集中式整風，轉變為常態性的全體黨員的「思想政治學習」，即學習中共黨章和習近平講話，以此鞏固「四個意識」（政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識），增強對共產主義的信仰和對中國特色社會主義的信心，對中共黨員進行長期的思想、政治、組織和紀律教育。

至於最新第四輪主題教育，便是從今年5月31日開始的「不忘初心、牢記使命」的主題教育活動。目的是除了重申中共「不忘初心」的理想信念，更多聚焦在執行層面對政策的落實。習近平在河南考察時，要求第二批主題教育「注重解決群眾最急最憂最盼的緊迫問題」。因此，今次的主題教育重心明顯下移，更多關乎民生的痛點問題，強調民眾的認可度和獲得感。

習近平在7月15日至16日到內蒙古考察並指導展開「不忘初心、牢記使命」。（新華社）

今次中共對農村地區和貧困人口加大了政策傾斜力度，突出了對中國深度貧困區「三區三州」（西藏、新疆南疆四地州和四省藏區）的脱貧支持，展開農村低保專項治理，以及專門針對貧困老年人、殘疾人、兒童等特殊困難群體的社會保障中存在的「脱保」、「漏保」問題；另外，重點解決貧困人士看病就醫經濟負擔重的問題，以及針對10種發病率高的兒童血液病和兒童惡性腫瘤救治問題。

從此次公布的專項整治「漠視侵害群眾利益」問題工作第一批成果看，中共在這個階段除了加強對普遍存在的形式主義的整治，更多是把主題教育聚焦在住房、貧困、醫療、教育等民生痛點上，以回應民眾的真實關切。作為一種中共獨特的治理方式，主題教育如果能像這次一樣更多地解決民生訴求和痛點，讓民眾獲得切實的益處，顯然也是受到歡迎的。