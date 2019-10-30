對沖經濟下行　中央優化營商環境以刺激投資

近期，受中美貿易戰、經濟周期和世界經濟總體趨緩的影響，中國經濟的下行壓力亦不斷加大。但中央並未開始大規模刺激計劃，而是更傾向於從優化營商環境，以刺激民間和外商投資的計劃着手。

10月8日，國務院通過了《優化營商環境條例（草案）》，希望從經營環境的改善入手，改善投資環境，減少制度成本以鼓勵民間和外資投資。據了解，這是首部國家法規層面的此類條例。文件提出，「確立對內外資企業等各類市場主體一視同仁的營商環境基本制度規範」，「對各類市場主體一視同仁」，確立「平等、公平」市場環境。

受中美貿易戰、經濟周期和世界經濟總體趨緩的影響，中國經濟的下行壓力亦不斷加大。(資料圖片)

多年來，確立平等公平的市場環境，一直被作為政府努力的方向，一系列「放管服」為代表的行政和市場層面的制度改革也在推行，但限於體制性的頑固，目前看來還是改得還是不夠徹底。

此次《優化營商環境條例（草案）》，是第一次就這個問題從政府文件上升到國家法規，彰顯了政府的決心。而「優化營商環境」也將成為今年中國立法計劃的核心問題之一。據悉早在今年5月，國務院對外發布《國務院2019年立法工作計劃》，首次提出制定優化營商環境條例，並明確由發改委、商務部、財政部、市場監管總局共同起草。7月14日，相關部門就《優化營商環境條例（徵求意見稿）》公開徵求意見。經過多輪討論和專家認證會，及徵求社會意見，最終出台《優化營商環境條例（草案）》。該條例的通過，是將近年來中國政府推動的「放管服」改革經驗上升為全國性法規。

此外，據悉近日相關政府部門和地方政府也正在探索及推出刺激民間投資的方案。10月29日，國家新聞辦公室舉行政策例行吹風會介紹，由國務院常務會議通過的《關於進一步做好利用外資工作的意見》，將於近期印發。

該意見從深化對外開放、加大投資促進力度、深化投資便利化改革、加大外商投資合法權益保護力度等4個方面，提出了20條穩外資政策措施。據悉，中國將繼續壓減全國和自由貿易試驗區外商投資准入負面清單，全面清理取消未納入負面清單的限制措施，繼續釋放改革開放紅利，為外商投資企業創造更加公平、透明、可預期的經營環境。

商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文表示，「中國對外資開放的大門還會越來越大」。（資料圖片）

王受文：未來負面清單條目會進一步減少

商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文在29日表示，中國外商投資負面清單在2018年做了大幅度削減，今年和2018年相比又減少了20%，現行的負面清單裏只有40個行業受到禁止或者限制，「未來負面清單條目還會進一步減少，中國對外資開放的大門還會越來越大」。

此外，據業內人士介紹，目前中國很多專家也在尋求推動收入增加的方案以刺激民間消費的增長，包括新的收入倍增計劃。發改委也正在牽頭起草有關促進城鄉居民收入合理增長的行動方案。

儘管官方在多個場合承認中國經濟下行壓力加大，三季度經濟數據也已顯示這個情況，但從中國政府近期的動作來看，優化營商環境、刺激民間投資和消費，被放到優先考慮的位置。