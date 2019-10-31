54國支持中國新疆政策　專家：中國人權標準被大多數國家接受

在10月29日舉行的聯合國大會第三委員會會議上，包括美國和英國在內的23個國家，聯署聲明敦促中國停止在新疆拘留維吾爾族人及其他穆斯林少數民族。 不過，此後白俄羅斯代表埃及、塞爾維亞、俄羅斯等54國家作共同發言，支持中國新疆採取的反恐和去極端化舉措。白俄羅斯呼籲停止「將人權問題政治化」，停止「對中國進行毫無根據的指責」。 有專家就此表示，美國試圖通過打「人權牌」損害中國的國際形象，但現在中國的人權標準被大多數國家接受。

白俄羅斯代表（中）在聯合國發言。（中新社）

早前，中國駐聯合國代表張軍稱，美英等國的指摘是粗暴干涉中國內政，蓄意在聯合國挑起對抗，中方對此堅決反對、絕不接受。

中國外交學院美國研究中心主任、教授李海東就此事接受采訪表示，美國一再幹涉中國新疆問題是美國政客為贏得選票而採取的手段，因為人權、民主等議題容易引起美國民眾共鳴。

他指出，在國際戰略競爭中，美國也把人權看成一張關鍵的牌。中國的影響力在增加，美國對此無法接受，因此試圖通過「人權牌」損害中國的國際形象，擾亂中國穩定發展的節奏。

不過，他表示，「從目前情況看，美國在『人權牌』上寄予的希望落空了。所謂人權的標準不應由個別西方國家說了算，應該由大多數國家根據《聯合國憲章》共同確定。中國的人權標準被大多數國家接受，而美國一再炒作這一話題，只會讓其國際形象越來越糟。」

（環球時報）