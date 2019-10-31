【逃犯條例】人民日報：侮辱國旗者被「從輕發落」，律政司應上訴

21歲冷氣技工學徒早前承認侮辱國旗罪，案件29日在沙田裁判法院判刑；裁判官判處被告200小時社會服務令。 官媒《人民日報》31日發表評論稱，法院此舉是「從輕發落」、「網開一面」；評論又說，特區政府應該有所作為，由律政司就此判決提出上訴，以對法院量刑做出較為清晰的指引。

評論指，此前有人塗損美國領館前後兩日即捕即審即判，而當眾侮辱國旗的案件就能拖延月余、塗污國徽的行為至今無人追究；而塗損領館的下場是「判處監禁4周」，而侮辱國旗的結果只是以小時計的「社會服務」。評論稱這是「赤裸的雙重標準、裁判量刑的巨大差異」。

上月沙田有人將國旗拆下來踐踏塗污，之後丟進沙田公園的水池，再撈起丟進城門河。（羅君豪攝）

評論說，香港《國旗及國徽條例》第七條「保護國旗、國徽」明文規定：「任何人公開及故意以焚燒、損毀、塗劃、玷污、踐踏等方式侮辱國旗或國徽，即屬犯罪，一經定罪，可處第5級罰款及監禁3年。」

評論稱，如果真如判詞講的由於「沒有量刑指引」，那麼特區政府應該有所作為，由律政司就此判決提出上訴，以對法院量刑做出較為清晰的指引。

評論又指，侮辱國旗的行為早已超出基本法保護的言論與表達自由的界限，暴徒向國旗「潑髒水」，是一個帶有明確政治意圖、侮辱和分裂主權國家、公開宣示表演煽動性質的政治行為，是對「一國兩制」原則和基本法的蓄意挑戰，是渲染「反中」、「港獨」的公然挑釁。

評論說，香港的司法受西方法律思想影響，法官擁有相當大的自由量刑度，但任何時候任何地區的法律實踐，都必須尊重國情民意，恪守基本原則。

評論最後強調，愈演愈烈的暴力面前，讓法律武器發揮遏制犯罪、震懾暴徒的作用，這才是法治社會應該有的樣子。