【觀察】太陽花示威者反獲賠償　台灣法院的判決惹議

2014年太陽花學運行政院驅離濺血事件，台聯前立委周倪安等人認為警方執法過當，提告向台北市政府、台北市政府警察局請求國家賠償，而台北地方法院於當地時間2019年10月30日認定部分員警執法逾越比例原則，造成人民受傷，判市警局應賠償周倪安等14人共111萬元新台幣，仍可上訴。

根據台媒分析，由於這是台灣法院第一起針對警方處理陳抗案件，沒有拍到警察攻擊民眾影像卻仍判決要負國家賠償責任的案件，因此該判決結果普遍引發基層不平，甚至可能引發未來警方在面對街頭抗爭時，採取「消極不執法」的時代來臨。

法官判決指出，民眾在禁制區內抗議，屬非法集會，警方驅離非法「和平」集會，應避免使用強制力，避免發生寒蟬效應，依法可命令解散、強制驅離，也可攜帶警械到場執行職務，若以柔性勸說命令解散無法達成效果，施用強制力是不得已的決定，包括分開手勾手的民眾、拉離或抬離坐、躺的民眾，「但不應該把民眾當成敵人，基於教訓、泄憤和報復而攻擊民眾身體」。

換言之，法官認為，警方執勤應符合「比例原則」，以強制力驅離不願配合的民眾時難免有摩擦、拉扯或碰撞，但若逾越比例原則，則超出依法行政範疇，國家應負賠償責任。

同時，該案的爭議點在於，它降低提告民眾的舉證要求，對於是否有警察執法過當造成民眾受傷，縱使沒有拍到被警察攻擊而受傷的錄影畫面，仍可由證人說法、診斷證明書等證據，顯示有過重傷勢、傷及人體要害等情事。雖然最終法院裁定國賠，然而這無非也打擊到基層員警的執法信心。

此外，該判決也很快變成政治議題。國民黨前台北市長在臉書以「國恥！警察何辜？司法竟向街頭暴力低頭」為題，寫下「人，當然要為自己的行為負責。司法屈從於暴力者的法律勒索，為暴民背書，認證暴力行為的合法性，向街頭暴力低頭，結果打砸行政院、立法院還可以靠打官司賺錢；警察執行公權力，捍衛正義，卻落得如此下場」。並要求蔡英文跟蘇貞昌公開表態是否支持員警同仁依法行政，企圖讓這個議題變成選舉話題。

而這個判決也不禁令人聯想到香港局勢。台灣媒體時常以「執法過當」批評香港警方，但很少譴責激進示威者。而該判決一出，或許對於台灣人支持香港局勢更是提供了法律的實務基礎，但恐種下台灣警方心中的不滿。而究竟這個話題會不會成為2020總統大選的一個變數，還需要時間來觀察。