美參議院通過「台北法案」　環球時報：美休想做台海局勢主導者

美國參議院當地時間周二（29日）一致通過「台北法案」（TAIPEI Act），要求行政部門採取積極行動，支持台灣強化與印太地區以至全球各國的正式外交關係和非正式夥伴關係。此外，「台北法案」的眾議院版本周三（30日）也在該院外交委員會獲得通過，隨後將交由眾議院全體表決。 官媒《環球時報》周四（31日）發表社評，指「美國國會休想做台海局勢的主導者」，又稱「台灣當局是唯一與北京為敵的政權，早晚會給自己招來滅頂之災」。

參議院版本的《台北法案》指出，美國總統應經常性提供符合台灣需求的防禦物資，以因應來自中國大陸現在及未來可能的威脅。（資料圖片）

社評稱，「台北法案」是一個完全不講理的法案和願望，表達了很多美國國會議員自以為是的情緒社評稱，能對中國產生多少實際掣肘，值得懷疑。「北京肯定不會搭理這個法案，會按照自己的原則節奏，針對台當局表現的惡劣程度推出打擊『台獨』的新措施。」

社評又指，台海局勢早就不由美國的態度主導，雖然美國國會這兩年連續通過涉台法案，但「護台」效果非常有限。「這反映出美國影響台海局勢能力的實際衰減。台海局勢怎麼走已經不以美國單方面的意志為轉移。」

環時社評稱，大陸可以在一夜之間改變台海政策。（資料圖片/路透社）

社評續稱，如果台灣在「台獨」問題上走得太遠，如果美台關係變得忘乎所以，觸犯了《反分裂國家法》，那麼大陸可以在一夜之間改變台海政策，對台灣實施其不可承受的一擊。

社評最後提醒台灣當局，不要迷信美國國會熱衷選舉政治的議員們，不要對美國的「護台」寄予過高期望。「現在整個世界上沒有誰願意真正與中國為敵，連美國也只是宣佈中國為『戰略競爭者』。台灣當局是唯一與北京為敵的政權。如果不斷變本加厲地這樣走下去，台當局早晚會給自己招來滅頂之災，到時候美國決救不了它。」

（環球時報）