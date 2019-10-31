被後置的31位副書記　揭中共地方黨政大員「後備軍」

中共十九屆四中全會之前，河南、內蒙古、寧夏三地黨政大員及民政部出現聯動，雖然目前僅涉及李紀恒、黃樹賢、石泰峰、陳潤兒，但是由此出現的連鎖反應料將持續到四中之後才會暫告平息，如陳潤兒由河南省長調任寧夏黨委書記之後，河南省長的職務空缺尚待補充。

李紀恒（右一）等4位央地大員的職務調整牽動新一輪人事調動。（新華社）

在很多人看來，有望接任河南省長的是現任河南省委副書記喻紅秋，她也是當前河南省委班子裏唯一一位副書記。喻紅秋此前就是河南省委的「專職副書記」，而「專職副書記」往往正是政府首長的接班人、後備軍。這些政府首長之外的副書記也是中共政壇裏一個相當重要的官員群體。

專職副書記是地方黨委領導班子裏的常規配置，卻也呈現出形式多樣、流動較大的特點。一般一個地方黨委領導班子裏會有一位黨委書記與兩位副書記，一位副書記兼任政府首長，另一位副書記即為專職副書記。

現任河南省委副書記喻紅秋。（網絡圖片）

目前中國31個省級地區裏，只有北京、貴州和青海省3地各有一位黨委副書記，各自擔任其政府首長，其餘28個地區省委常委裏都有兩個以上副書記。

總計在31個省級地區除政府省長之外，還有31位副書記，呈不均勻公布狀態。這些副書記的兼任有較大差異，大體可以分為四類。

其一是隻有副書記之職，沒有在地方兼任其它職務。這一類佔比最大，共有18人，分別是天津陰和俊、湖北趙一德、遼寧周波、吉林高廣濱、黑龍江陳海波、安徽信長星、湖南烏蘭、廣西孫大偉、重慶任學鋒、四川鄧小剛，陝西賀榮、河南喻紅秋，以及山西林武、江蘇任振鶴、山東楊東奇、海南李軍、雲南王予波、甘肅孫偉。

天津市委副書記陰和俊擁有中央候補委員身份的加持。（VCG）

他們又可以細分為三類，一類是擁有中央候補委員身份的加持，上述前10人皆屬此類；一類是擁有中紀委委員身份加持，賀榮與喻紅秋屬於此類；還有一類沒有中央候補委員或中紀委委員的加持，上述後6人均屬此類。不過如果更進一步擔任政府首長，獲得中央候補委員、中紀委委員甚至是中央委員的身份都將是水到渠成之事。

其二是兼任當地重要城市的「一把手」，這些城市多為地方省會（首府），以及此外的副省級城市。這一類共有6人，分別是主政福建王寧主政福州、湖北馬國強主政武漢、廣東王偉中主政深圳、寧夏姜志剛主政銀川，以及浙江鄭柵潔主政寧波、江西李炳軍主政贛州。這6人中，前4人都有中央候補委員身份的加持。

其三是兼任當地政法委書記，共有2人，分別是上海的尹弘與內蒙古的林少春。他們都擁有中央候補委員身份。

其四在新疆和西藏履職的幾位副書記。這兩個地區之外的29個省級地區一般只有2個以下副書記，而新疆有3個副書記，西藏更是有4個。這種安排因應於當地相對嚴峻的安全形勢，更有助於確保兩地政局穩定。

曾任北京市委副書記的景俊海已經擔任吉林省長之職。（VCG）

新疆在政府主席之外，另一位副書記由新疆生產建設兵團書記和政委孫金龍兼任，他有中央委員身份的加持，因為新疆兵團是一個省部級單位。另一位副書記兼任區教工委書記，這一設置與當地正在進行的反恐去極端化的治理政策相適應。

西藏在政府主席之外，一位副書記洛桑江村兼任人大主任，擁有中央委員身份；一位副書記丁業現兼任政協黨組書記，擁有中央候補委員身份；還有一位副書記莊嚴兼任政府常務副主席。這些副書記的兼職顯示了法治、統戰在西藏治理中的重要性。

整體而言，省級地區黨委副書記的配置比較靈活多樣，其作用主要體現在4個方面。一是通過各種兼職適應不同地區政治、經濟局勢，例如因為副省級城市在省級地區政治和經濟分量較重，由副書記兼任該市一把手；二是根據當時的治理政策進行安排，例如新疆正在施行去極端化政策而由副書記兼任教工委書記；三是新晉常委們適應省級層面治理的一個過渡，例如「軍工少帥」張國清進入地方官場擔任專門要職之前曾任重慶副書記3年時間；四是當地黨委書記與政府首長的後備人選。

馬興瑞曾以廣東省委副書記的身份兼任深圳市委書記。（VCG）

至於第四個方面，可以參考專職副書記出現空缺的北京、貴州、青海兩地。北京前一位專職副書記景俊海在任職8個月後於2017年12月轉任吉林省委副書記，次年1月後相繼升任該省代省長、省長。貴州前一位專職副書記諶貽琴在兼任政法委書記多年之後已於2018年1月正式擔任貴州省長之職。青海前一位專職副書記劉寧則已相繼兼任黨校校長、政法委書記之後，於2018年8月升任代省長，次月轉正為省長。

這一副書記群體最引人注目之處正在於第四個方面，也即作為地方大員的後備梯隊。成為省級地區黨委書記或政府首長意味着正式成為一名地方黨政大員。

數據統計整理後可知，這31位副書記平均年齡57歲上下，而目前61位省級地區黨委書記或政府首長平均年齡約為61歲，同時省級地區常委中已知出生年份的381人平均年齡約為58歲，可知這些副書記年齡相比黨政大員擁有年齡優勢，又位於省級常委的相對中位數，在年齡方面也比較適合作為黨政大員的後備軍。