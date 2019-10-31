澳洲對華火藥味濃　北京「經濟外交」能走多遠？

10月29日，澳洲前駐華大使芮捷鋭（Geoff Raby）在當地報章撰文，猛烈抨擊坎培拉的對華政策。作為「中等國家」之一，澳洲雖為西方陣營一員，但經濟上以中國為主要貿易夥伴，時至近年兩國關係卻暗湧處處，確實是全方位均有爆發危機之虞。 澳洲外長佩恩（Marise Payne）同日在悉尼發表外交演說，指不會對中國的人權問題視而不見。中國外交部稱就已就言論向澳洲提出嚴正交涉。

建交46年以來最低點

在芮捷銳筆下，中澳關係處於建交46年以來最低點，而澳洲政府不願就此討論，旗下外交官還嘗試予以正面評價，部份「保守民粹」傳媒更為目前處境而喜悅。他亦提到澳洲輿論以為，正在對華作「長期鬥爭」，其間商界異見被指為只謀自利，而學者則「純粹幼稚」或更差。

中國著及游泳運動員、國家游泳隊隊長孫楊去年攻讀博士學位，在上海體育學院的2018級新生出席開學典禮，以新生代表發言。（視覺中國）

對於這種敵視態度，芮捷銳認為是源於澳洲流傳「中國威脅論」，這種見解糅合各式各樣的指控，包括南海爭議、網絡攻擊、科技盜竊和干預內政。

他並未就此逐一反駁，而是擔憂在各種因素推波助瀾下，澳洲的對華政策淪為「邊緣異類」，例如搶先西方盟友一步，響應美國封殺華為，有遭中方反制之虞。

內政外交均捲涉華爭議

究竟回顧過去幾年事態，為甚麼澳洲會冒險放棄中國的商機呢？

內政方面，早年爆發「中國干政」風波，商人黃向墨向澳洲政壇捐贈了數百萬美元，被懷疑與中共統戰部有聯繫，而涉事澳洲國會議員辭職下台。其後坎培拉推動通過法案，開宗明義要「反外國干預」，要制衡的對象呼之欲出。

外交方面，澳洲一向自視為大洋洲的主導國家，但隨著中國政經影響力在全球擴張，坎培拉的地位亦備受挑戰。今年9月，傳聞澳洲為了遊說所羅門群島維持與台灣的邦交，透露會對當地人放寬永久居留權的申請條件；「利誘」失敗後，為免所羅門完全倒向北京，澳洲「不計前嫌」，承諾將為該國援建邊境哨所。

至於民間情緒，澳洲國內偶而也會爆發對華爭議，例如澳洲泳手賀頓（Mack Horton）就禁藥疑雲，與中國泳手孫楊針鋒相對，一度挑動兩國輿情對抗。另外，香港示威浪潮持續多月，澳洲校園出現內地生與港生分庭抗禮，澳洲教育部為此宣布成立工作組，調查大學校園內的外國影響力，矛頭直指北京。

被指只得「擴音器外交」一途

芮捷銳在文末特意總結，若果澳洲想為香港、維吾爾人或其他少數族裔發聲，現在就只得「擴音器外交」一途，而且是適得其反。

他呼籲應由外交官主導對華政策，而言下之意即是要「務實地」面對中國，去除「意識形態」主導的政策方針，畢竟由經貿到氣候轉變，澳洲的國際利益都需要中方支持或默許。

實則作為「中等國家」，澳洲已表明「美國是朋友」，「中國是客戶」，北京的影響力大部份基於其龐大市場和資本。芮捷銳筆下的澳洲即進一步提醒，中國「經濟至上」的外交方針到底還能走多遠呢？歐美日各國都正在給出答案，而澳洲有可能再度搶先作答。