習近平《求是》刊文：中央和國家機關要以黨的政治建設為統領

據新華社報道，中共黨刊《求是》11月1日發表中共總書記習近平的文章《在中央和國家機關黨的建設工作會議上的講話》。 文章強調，新形勢下，中央和國家機關要以黨的政治建設為統領，著力推進正風肅紀，全面提高中央和國家機關黨的建設質量，在始終同黨中央保持高度一致上作表率，在堅決貫徹落實黨中央各項決策部署上作表率，建設讓黨中央放心、讓人民群眾滿意的模範機關。

習近平在文章中指出，新形勢下，中央和國家機關要以黨的政治建設為統領。圖為中共第十九屆中央委員會第四次全體會議。（新華社）

文章指出，要深刻認識加強和改進中央和國家機關党的建設的重大意義。中央和國家機關党的建設必須走在前、作表率。中央和國家機關離黨中央最近，服務黨中央最直接，對機關黨建乃至其他領域黨建具有重要風向標作用。深化全面從嚴治黨、進行自我革命，必須從中央和國家機關嚴起、從機關黨建抓起。

文章還稱，帶頭做到「兩個維護」，是加強中央和國家機關党的建設的首要任務。要深化理論武裝，提高學習教育針對性和實效性，在學懂弄通做實上當好示範，把學習成果落實到幹好本職工作、推動事業發展上。

文章又指，要以提升組織力為重點，鍛造堅強有力的機關基層黨組織。要持之以恆正風肅紀，建設風清氣正的政治機關。必須正確處理乾淨和擔當的關係，決不能把反腐敗當成不擔當、不作為的藉口。

文章強調，要把握特點規律，全面提高中央和國家機關党的建設質量，處理好共性和個性的關係、黨建和業務的關係、目標引領和問題導向的關係、建章立制和落地見效的關係、繼承和創新的關係。要落實主體責任，加強對中央和國家機關党的建設的領導。

（新華社）