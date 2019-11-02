人民日報：公務員不能一邊享高薪厚職，一邊胡作非為

10月31日晚，有示威者和警察於太子、旺角一帶發生激烈衝突。消息指，一名24歲姓譚姓男子被捕，後證實其為政務司司長辦公室男助理文書主任，當時有戴面罩，並襲擊在場警員。 官媒《人民日報》2日就此事發表評論稱，極個別公務員或公職人員參與違法示威，為黑色恐怖張目，給街頭暴力搖旗。評論指公務員應秉持政治中立，不能一邊享受政府的高薪厚職，一邊胡作非為。

評論指，公務員隊伍保持政治中立，是香港優良的傳統，也是公務員隊伍的核心價值,恪守政治中立地執行職務，是公務員盡忠職守的基本要求。

評論稱，面對止暴制亂的關鍵任務，有的公職人員或是背後阻撓，或是在社交媒體上公然發佈支持違法暴亂的言論，甚至與暴徒合流，直接參與違法暴力衝擊事件，加劇了社會的撕裂，讓香港局勢「亂上加亂」，棄「政治中立」原則於不顧，令廣大希望早日平息暴亂的市民憂心。

10月31日，警方於旺角警署施放催淚彈。（余睿菁攝）

評論說，特別是在一些政府高層的敏感部門或紀律部隊的公務員也如此，「更令市民寒心，公務員那能一邊享受政府的高薪厚職，一邊胡作非為」。

指香港電台「為『反中亂港』勢力充傳聲筒」

評論還指，香港電台「某些節目政治立場鮮明，持續嘲諷政府，為『反中亂港』勢力充當傳聲筒，一邊享受特區政府提供的種種資源，一邊卻對警隊止暴制亂造謠抹黑」。

評論又稱，有的部門或公營機構，遇上違法示威，「一直無原則地退讓」，「明明分內之事卻表現得事不關己，明明是非分明卻硬要顛倒黑白」，評論反問，這些公職人員究竟是袒護暴徒的「幫兇」，還是心系大眾的「公僕」？

評論稱，在止暴制亂這個大是大非、關於香港前途命運的問題上，沒有中間地帶，容不得猶豫、徘徊和動搖，公職人員捲入黑色恐怖的下場只有一個，那就是既輸掉了自己的職業和前途，也失去了香港的現在和未來，最後只能與暴徒玉石俱焚。